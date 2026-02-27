Der Frust bei Immobilienbesitzern, Centermanagern und Investoren ist bisweilen groß, wenn es um Bauanträge oder Nutzungsänderungen in Stuttgart geht. Immer wieder ist von monatelangen Wartezeiten, von schlechter Kommunikation und Stillstand die Rede, wenn man mit Antragstellern spricht. Investoren haben das Gefühl, in der Luft zu hängen, blockiert zu werden. Dann verlieren sie Lust und Vertrauen in die Stadt und den Verwaltungsapparat. 18 Monate für eine Nutzungsänderung? Zwei Jahre für eine Baugenehmigung? Solche Bearbeitungszeiten sollen nun aber der Vergangenheit angehören.

Die Wirtschaftsförderung und die Stabsstelle Wohnen bieten ab sofort individuelle Beratung und Hilfe bei Projekten an. „Jeder ist willkommen“, betont der Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, Torsten von Appen, auf Nachfrage unserer Zeitung. Das heißt, wer ein Bauvorhaben plant, kann den neuen Service nutzen, egal, ob man schon vor ein paar Monaten einen Antrag bei der Stadt eingereicht hat oder es in naher Zukunft noch vorhat. Die Größe der Investition ist dabei nicht ausschlaggebend.

Wie soll das Ganze funktionieren? Die sogenannten „Startergespräche für investitionswillige Unternehmen“ kann man online buchen. Für Wohnungsbauprojekte kann eine Anfrage direkt unter www.stuttgart.de/leben/wohnen/startergespraeche-wohnungsbau gestellt werden. Voraussetzung ist, dass es um mindestens zehn Wohneinheiten geht. Dann kümmert sich die Stabsstelle Wohnen.

Bei gewerblichen Anfragen wird man unter www.stuttgart.de/startergespraeche-gewerbebau fündig. Aktuell sind noch zahlreiche Ersttermine zu haben, die schon Anfang März telefonisch stattfinden können. Falls nötig, können im Anschluss weitere Gesprächstermine folgen. Und zwar immer mit demselben Ansprechpartner bei der Wirtschaftsförderung, der den Prozess von Anfang bis Ende begleitet. „Immer wieder heißt es, dass Investoren sagen, dass sie von der Stadt nichts hören“, sagt von Appen. „Das muss sich ändern.“

Wirtschaftsförderer als Lotsen durch die Verwaltung

Dabei betont der Wirtschaftsförderer, die Stadtverwaltung sei nicht immer schuld daran, wenn es im Bearbeitungsprozess knirscht. Manchmal fehlten bei den eingereichten Unterlagen ein Gutachten oder andere Schriftstücke. Mehr Gespräche zwischen Antragsteller und Stadt könnten deshalb sicherlich helfen, um Ungereimtheiten und Probleme aus der Welt zu schaffen. „Wir wollen die Kommunikation deutlich verbessern und als Dolmetscher fungieren“, sagt von Appen.

Die Verwaltungssprache sorge manchmal für Missverständnisse bei Investoren und Architekten. „Wir wollen mehr Transparenz im Genehmigungsprozess schaffen.“ Zudem sollen die Verfahren beschleunigt und zielgerichteter über die Bühne gehen. „Wir wollen da proaktiv handeln“, betont der Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU), der die Idee für das neue Angebot hatte. „Wir brauchen private Investitionen, weil sie Arbeitsplätze schaffen und neue Wohnungen möglich machen.“

OB Frank Nopper (Dritter von links ) und Wirtschaftsförderer Torsten von Appen (Zweiter von rechts) wollen Baugnehmigungen beschleunigen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Der Wirtschaftsförderer von Appen ergänzt: „Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen ist es wichtiger denn je, dass wir als Stadtverwaltung den Unternehmen bestmögliche Rahmenbedingungen bieten.“ Die Startergespräche ermöglichten es, bereits frühzeitig mögliche Hindernisse zu identifizieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

IHK und Citymanager äußern sich

Wie hört sich das neue Angebot für die Menschen an, die in den vergangenen Jahren immer wieder mit den Genehmigungsverfahren in Stuttgart beschäftigt waren? Citymanager Holger Siegle: „Wir freuen uns sehr, dass mit dem Engagement der Wirtschaftsförderung nun endlich ein Schritt in die richtige Richtung getan wird und erhoffen uns von den Startergesprächen, dass so nun der Einstieg in Bauprozesse und deren Genehmigung vereinfacht wird.“ Man sei gespannt, ob diese Maßnahme bald Früchte trage. Vor allem in Sachen Nutzungsänderungen müsse die Stadt schneller in die Umsetzung und zu einem Ergebnis kommen „Wir wünschen uns gerade bei diesem Thema durch die Startergespräche eine höhere Dynamik.“

Und auch für IHK-Hauptgeschäftsführerin Susanne Herre ist es höchste Zeit, dass etwas passiert: „Die Wiederaufnahme von Auftaktgesprächen, bei denen alle beteiligten Behörden am Tisch sitzen, ist eine der Kernforderungen, die wir an funktionierende Baurechtsverfahren in Stuttgart gestellt haben. Wenn die Stadt diese nun aufgreift, ist das gut.“ Alleine damit sei es aber nicht getan. „Die Verfahren müssen dann auch tatsächlich schnell bearbeitet werden.“ Verzögerungen wie etwa durch scheibchenweises Nachfordern von Unterlagen und ähnlichem müssten aufhören. „Auf die Ergebnisse sind wir gespannt und hoffen auf das Beste im Sinn eines wirtschaftsfreundlichen Investitionsstandorts Stuttgart.“