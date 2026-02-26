Das Baumfällen auf Privatgrund ist von Oktober bis Februar oft sogar ohne Genehmigung erlaubt. Dabei gibt es aber Grenzen – womöglich auch bei einem Streitfall in Fellbach.
25.02.2026 - 12:39 Uhr
„Auf meinem Grund und Boden kann ich machen, was ich will“ – dieser Irrglaube hält sich hartnäckig unter Grundstücksbesitzern. Doch wer im eigenen Garten zur Motorsäge greift, bewegt sich schnell auf rechtlich dünnem Eis oder bekommt Ärger mit den Nachbarn – wie kürzlich in der Fellbacher Mozartstraße, wo ein Eigentümer wohl den Countdown bis zum 28. Februar nutzen wollte. Denn nach diesem Stichtag sind Baumfällarbeiten durch das Bundesnaturschutzgesetz im Prinzip untersagt.