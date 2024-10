Die Gebäude unter der Stuttgarter Paulinenbrücke werden teurer als ursprünglich vorgesehen: Wegen Baupreissteigerungen und Mehrkosten in Folge der geänderten Projektplanung liegt die Gesamtkostenprognose aktuell bei rund 7,3 Millionen Euro.

Torsten Schöll 12.10.2024 - 11:00 Uhr

Im November beginnt der Bau der Interimsfeuerwache unter der Paulinenbrücke. Das kündigte das Hochbauamt im Bezirksbeirat Süd an. Notwendig wird der Standort auf Zeit, damit die in die Jahre gekommene Feuerwache 1 in der Katharinenstraße abgebrochen und neu gebaut werden kann. Wie der Vertreter des Hochbauamts in der Bezirksbeiratssitzung erklärte, wird der Bau der Interimswache unter der Paulinenbrücke allerdings teurer als im Projektbeschluss vorgesehen. Im Wesentlichen wegen Baupreissteigerungen und Mehrkosten in Folge der geänderten Projektplanung liegt die Gesamtkostenprognose aktuell bei rund 7,3 Millionen Euro zuzüglich eines Zuschlags von 150 000 Euro Baupreisentwicklung. Ursprünglich waren rund sechs Millionen Euro vorgesehen.