Der Ausbau von drei Stadtbahnhaltestellen in Heslach ist abgeschlossen. Nun werden Kabel im Kreuzungsbereich verlegt. Ob die Maßnahme bis zum Sommer fertig wird, ist noch unklar.
11.03.2026 - 17:00 Uhr
Die Arbeiten zur Verlängerung von drei Stadtbahn-Haltestellen im Stuttgarter Süden sind laut der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) weitgehend abgeschlossen. Allerdings schließen sich nun weitere Kabelarbeiten am Erwin-Schoettle-Platz in Zusammenarbeit mit Stuttgart Netze, der Netze BW und dem städtischen Tiefbauamt an. Das hat zum Teil lange Staus zur Folge.