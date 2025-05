Der aktuelle Stand der Arbeiten am zukünftigen Bibliotheksstandort in Schorndorf kann online verfolgt werden. Das Gutachten zeigt: Hölzer sind 340 Jahre alt.

Nach längerer Winterpause und monatelangen intensiven Planungen hinter den Kulissen geht’s seit einigen Wochen deutlich vorwärts in der Schorndorfer Innenstadt. Die Folge: Reichlich „kahlrasiert“ kommt aktuell die Baustelle am Spitalhof daher. Die Handwerker haben mittlerweile den Dachstuhl und das Fachwerk des Bestandsgebäudes entfernt beziehungsweise bis auf die Decke über dem Erdgeschoss zurückgebaut.

Diese fast radikal anmutende Baumaßnahme war notwendig geworden, nachdem in den oberen Stockwerken ein massiver, großflächiger Pilzbefall des Holzes festgestellt worden war. 60 Prozent der Dachsparren im Altbau, der einstigen Meierei am Archivplatz, seien befallen, erklärte Schorndorfs Erster Bürgermeister Thorsten Englert kurz vor den Sommerferien 2024.

Lesen Sie auch

Hölzer werden einzeln geprüft

Doch nun geht es rasant mit der Renovierung weiter. So werden in den kommenden Monaten die abgetragenen Hölzer einzeln geprüft. Ziel ist es, so viele alte Balken wie möglich zu erhalten. Wo dies möglich ist, wird das Holz restauriert und wiederverwendet. Beschädigtes Holz wird ersetzt.

Neue Erkenntnisse zum Alter der Hölzer hat mittlerweile eine dendrochronologische Untersuchung gebracht. Vor dem Rückbau hatte Markus Numberger vom Büro für Bauforschung und Denkmalschutz in Esslingen die Hölzer bauhistorisch untersucht. In einem Jahresringlabor wurden Bohrkerne untersucht, um ihr Alter zu bestimmen.

Das Ergebnis: Die Bauhölzer für das Fachwerk und das Dachtragwerk des Gebäudes in der Archivstraße 4 wurden im Winter/Frühjahr des Jahres 1685 gefällt. Diese Datierung findet sich auch in den Scheitelsteinen der rundbogigen Tordurchfahrt an den Traufseiten.

Nachdem der große Stadtbrand von 1634 die Gebäude des Wirtschaftshofes weitestgehend zerstört haben dürfte, wurde das Gebäude der Meierei um 1685 neu aufgebaut. Aus dieser Zeit vor 340 Jahren stammen das massiv gemauerte Erdgeschoss, die Deckenbalkenlagen, die Schwellen und Rähme, die Eck- und Bundständer sowie das Dachtragwerk.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtbücherei Schorndorf Massiver Pilzbefall: Dachstuhl muss komplett runter Auf der Baustelle für die neue Schorndorfer Stadtbibliothek wird ab der kommenden Woche das Fachwerk in den Obergeschossen entfernt.

Die Untersuchung belegt im Folgenden zahlreiche Veränderungen im Obergeschoss um das Jahr 1834. Es wurden die Außenwände des Fachwerks verändert, man schuf größere Fensteröffnungen und erneuerte zahlreiche Hölzer.

In den Jahren 1980 bis 1982 fanden größere Umbauten und Sanierungsmaßnahmen statt. Es kam zu einem kompletten Innenumbau für eine Nutzung für die technischen Ämter der Stadt Schorndorf. Deckenbalkenlagen und Dachtragwerk wurden verstärkt. Viele Hölzer wurden zur Schädlingsbekämpfung behandelt und aus heutiger Sicht unsachgemäß mit dem Einsatz von Kunstharz saniert.

Blick von der Webcam auf die Baustelle des Neubaus der Stadtbibliothek Foto: Screenshot Stadt Schorndorf

Deshalb werden die Hölzer aktuell nach Möglichkeit restauriert oder erneuert. Das Erscheinungsbild wird originalgetreu wiederhergestellt. Viele der Arbeiten finden vor Ort auf der Baustelle statt. Sie wurden vorab eng mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt.

Baufortschritt online mitverfolgen

Wer sich für die weitere Entwicklung und fürs langsame Wachsen Meter um Meter in die Höhe interessiert, muss übrigens nicht immer mal wieder persönlich zum Spitalhof pilgern. Denn der Baufortschritt mit dem Wiederaufbau des Fachwerks und des Dachstuhls kann ab sofort online mitverfolgt werden, teilt das Presseteam der Stadt Schorndorf mit.

Möglich macht dies eine neue Webcam am Gebäude Johann-Philipp-Palm-Straße 10, also von der anderen Straßenseite aus. Es handelt sich dabei nicht um eine Filmübertragung. Es werden lediglich immer wieder neue Bilder erzeugt, das Kamerabild aktualisiert sich alle 15 Minuten. Zu sehen ist das Ganze auf der städtischen Webseite unter www.schorndorf.de/webcam.