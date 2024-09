Eine lange Durststrecke für die Autofahrer in Botnang scheint zu Ende zu gehen: Seit März ist die Straßenverbindung über den Botanger Sattel wegen Bauarbeiten gesperrt gewesen. Nun meldet das Unternehmen Stuttgarter Netze, dass es „kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten“ stehe.

Vorsichtige Prognose

In den zurückliegenden drei Monaten seien Leerrohre für neue Stromleitungen verlegt worden, nun sei man beim Wiederherstellen des Straßenbelags und der Markierungen. „Mitte nächster Woche“ könne die Straße wieder freigegeben werden, lautet die Prognose, die noch Luft für Veränderungen lässt.

Wasserrohrbruch als Auslöser

Auslöser für die lange Sperrung war ein Wasserrohrbruch – nicht der erste an dieser Stelle. An die Reparatur der Leitung schlossen sich die Arbeiten an der künftigen Stromtrasse an, mit der sich „die Stromversorgung des Stadtbezirks künftig mit vergleichsweise geringem Aufwand verstärken“, lasse, wie Stuttgarter Netze mitteilt.

So ganz räumt das Unternehmen allerdings die Baustelle nicht. Der Waldparkplatz, auf dem das Material gelagert wurde, muss erst wieder in den alten Zustand versetzt werden, ehe er wie gewohnt genutzt werden kann.