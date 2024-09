Früher als geplant hat die Netze Stuttgart GmbH die Bauarbeiten an der Botnanger Straße nach drei Monaten abgeschlossen. Seit Dienstag rollt wieder der Verkehr.

Nun ging alles ganz schnell. Seit Dienstag ist die seit März andauernde Sperrung der Botnanger Straße wieder aufgehoben. Noch vor wenigen Tagen hatte die Netze Stuttgart GmbH verkündet, dass die Bauarbeiten „kurz vor der Fertigstellung“ stünden, die Maßnahmen Mitte kommender Woche abgeschlossen seien. Nun können die Autofahrer wieder die kürzeste Verbindung in den Stuttgarter Westen über den Botnanger Sattel nehmen. Und das noch einmal früher als gedacht.

Neue Stromleitungen verlegt

Ausgangspunkt für die Sperrung war ein Wasserrohrbruch im März dieses Jahres. Nach der Wiederherstellung der Versorgungsleistungen schlossen sich in den vergangenen drei Monaten die Maßnahmen der Stuttgarter Netze an. Dabei wurden neue Leerrohre für die künftige Stromversorgung des Stadtbezirks verlegt. Die aufwendige Maßnahme ermöglicht es laut dem Unternehmen in Zukunft mit vergleichsweise geringem Aufwand Verstärkungen vorzunehmen.

Wanderer müssen sich aber noch ein wenige länger gedulden. Der angrenzende Parkplatz, auf dem Material gelagert wurde, muss erst noch in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden.