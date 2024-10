Baustellen und Zugausfälle in Stuttgart

Baustellen, Zugausfälle und dann noch ein ausgedünnter Takt: 2024 verlangt den Fahrgästen der S-Bahn Stuttgart eine Menge ab. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember soll es dann aufwärts gehen. Sperrungen wegen Baustellen wird es aber weiterhin geben.

Christian Milankovic 17.10.2024 - 12:03 Uhr

Die Deutsche Bahn macht vage Hoffnung auf eine Rückkehr zum gewohnten Betrieb bei der S-Bahn. Wenn der neue S-Bahnchef Matthias Glaub am kommenden Montag im zuständigen Verkehrsausschuss der Region Stuttgart Rede und Antwort steht, dürfte das die Kernbotschaft sein, die die Verbandsverwaltung in einem nüchternen Satz zusammengefasst hat: „Ab dem kommenden Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024 kehrt DB Regio wieder zum kompletten Fahrplanangebot zurück“.