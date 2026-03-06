Die Sonne strahlt seit Tagen quasi von morgens bis abends. Die Temperaturen klettern beständig über zehn Grad. Bestes Bauwetter also. Doch an dem Mehrfamilienhaus mit Kita in der Höpfigheimer Mühlbachstraße 36 am Ortsausgang Richtung Mundelsheim ruhen seit Wochen die Arbeiten, wird keine Schraube eingedreht, kein Bohrer angesetzt. Das Landratsamt Ludwigsburg hatte zum 1. Dezember einen Baustopp verfügt. Als Grund wurde eine von der Genehmigung abweichende Bauweise angegeben. Mit dem Rohbau kann es deshalb nicht vorwärts gehen. Und bei Erwin Paulus wachsen die Ungeduld und das Unverständnis, dass die Handwerker nicht wieder anrücken dürfen.