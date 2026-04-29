BaWü-Maultaschenmeisterschaft Kürbis schlägt Klassiker – neue Maultaschenmeisterin gekürt
Bei der ersten baden-württembergischen Maultaschenmeisterschaft treten fünf Finalisten gegeneinander an. Am Ende überzeugt eine außergewöhnliche Variante.
Bei der ersten baden-württembergischen Maultaschenmeisterschaft treten fünf Finalisten gegeneinander an. Am Ende überzeugt eine außergewöhnliche Variante.
Festlicher Rahmen, gespannte Erwartung und ein traditionsreiches Gericht im Mittelpunkt: Im Spiegelsaal des Schlosses Solitude ist erstmals die baden-württembergische Maultaschenmeisterschaft ausgetragen worden. Veranstaltet von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, rückte der Wettbewerb ein Gericht ins Zentrum, das üblicherweise eher mit Alltagsküche verbunden wird.