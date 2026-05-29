Zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling wird ein großer Teil der britischen Königsfamilie erwartet. Unklar ist jedoch, ob auch Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie teilnehmen werden.
29.05.2026 - 14:25 Uhr
Wenn Peter Phillips und seine Partnerin Harriet Sperling Anfang Juni ihre Hochzeit feiern, wird ein großer Teil der britischen Königsfamilie erwartet. Neben König Charles und Königin Camilla sollen auch William und Kate zur Hochzeit kommen. Prinz Harry und seine Frau Meghan seien Berichten zufolge gar nicht eingeladen worden. Doch besonders viele Spekulationen ranken sich derzeit um zwei andere Gäste: Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie.