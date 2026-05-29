Zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling wird ein großer Teil der britischen Königsfamilie erwartet. Unklar ist jedoch, ob auch Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie teilnehmen werden.

Wenn Peter Phillips und seine Partnerin Harriet Sperling Anfang Juni ihre Hochzeit feiern, wird ein großer Teil der britischen Königsfamilie erwartet. Neben König Charles und Königin Camilla sollen auch William und Kate zur Hochzeit kommen. Prinz Harry und seine Frau Meghan seien Berichten zufolge gar nicht eingeladen worden. Doch besonders viele Spekulationen ranken sich derzeit um zwei andere Gäste: Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie.

Die beiden Töchter von Prinz Andrew gelten eigentlich als enge Verwandte des Brautpaares. Medienberichten zufolge ist ihre Teilnahme an der privaten Feier bislang jedoch nicht sicher. Hintergrund sind neue Schlagzeilen um ihren Vater.

Neue Vorwürfe gegen Prinz Andrew

Für Aufmerksamkeit sorgte zuletzt die Nachricht, dass die Polizei ihre Ermittlungen gegen Prinz Andrew ausgeweitet haben soll. Dabei geht es um Vorwürfe eines unangemessenen Verhaltens gegenüber einer Frau beim Pferderennen Royal Ascot im Jahr 2002. Auch Vorwürfe aus dem Jahr 2010 sollen weiterhin Gegenstand von Ermittlungen sein.

Im Februar diesen Jahres war der frühere Prinz im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre vorübergehend festgenommen worden.

Beatrice und Eugenie: Keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen?

Laut Berichten aus dem Umfeld der Royals sollen Beatrice und Eugenie derzeit abwägen, ob sie an der Hochzeit teilnehmen. Demnach möchten die beiden verhindern, dass die Berichterstattung über ihre Familie den Fokus von Braut und Bräutigam ablenkt.

Die Hochzeit ist für Peter Phillips ein Neuanfang. Als ältester Enkel der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II. steht der 48-Jährige zwar regelmäßig im Blickpunkt der Öffentlichkeit, gehört jedoch nicht zum engeren Kreis der arbeitenden Royals. Anders als viele seiner Verwandten verfolgt er keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus und arbeitet stattdessen in der Privatwirtschaft. Aktuell ist er bei einem Motorsport-Unternehmen tätig, wo er sich um Sponsoring- und Markenbeziehungen kümmert.

Seine Verlobte Harriet Sperling ist Kinderkrankenschwester beim britischen Gesundheitsdienst NHS. Das Paar machte seine Beziehung 2024 öffentlich und trat seitdem mehrfach gemeinsam bei gesellschaftlichen Veranstaltungen auf. Mit der geplanten Hochzeit wollen die beiden nun den nächsten Schritt gehen. Für Phillips wird es nach der Scheidung von seiner ersten Ehefrau Autumn Kelly die zweite Ehe sein.

Experten rechnen trotzdem mit ihrer Teilnahme

Beobachter halten es jedoch für wahrscheinlich, dass Beatrice und Eugenie bei der Feier dabei sein werden. Die frühere BBC-Royal-Korrespondentin Jennie Bond verwies auf das enge Verhältnis der beiden zu ihrem Cousin Peter Phillips.

Aus ihrer Sicht würde die Anwesenheit der Schwestern zwar Interesse bei Fotografen und Medien wecken, die Hochzeit selbst aber nicht überschatten. Zudem seien Beatrice und Eugenie selbst nicht Gegenstand der aktuellen Vorwürfe gegen ihren Vater.

Prinzessin Eugenie hatte erst Anfang Mai bekanntgegeben, ihr drittes Kind zu erwarten.

Entscheidung wohl erst kurzfristig

Offiziell hat der Buckingham-Palast die Gästeliste der privaten Feier nicht veröffentlicht. Daher bleibt vorerst offen, ob Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie tatsächlich zur Hochzeit am 6. Juni erscheinen werden.

Fest steht: Sollte eines der beiden Familienmitglieder fehlen, dürfte dies ebenso für Gesprächsstoff sorgen wie ihre Teilnahme.