Becken im Prevorster Tal „Die Zeit drängt“ – Hochwasserschutz im Bottwartal vor nächstem Schritt
Die Planung von Rückhaltebecken im Bottwartal (Kreis Ludwigsburg) tritt seit Jahren auf der Stelle. Jetzt zeichnet sich ein Fortschritt ab.
Die Planung von Rückhaltebecken im Bottwartal (Kreis Ludwigsburg) tritt seit Jahren auf der Stelle. Jetzt zeichnet sich ein Fortschritt ab.
Seit Jahren wird im Bottwartal am Hochwasserschutz gearbeitet – zuletzt mit deutlich gedrosseltem Tempo, was harsche Kritik hervorrief. So stecken die beiden geplanten Rückhaltebecken im Prevorster Tal und im Kurzachtal weiterhin im Planfeststellungsverfahren fest. Für den Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal ist diese Hängepartie zunehmend schwer zu ertragen, denn das Gesamtsystem ist ohne diese Bausteine unvollständig.