In vielen Orten werden an Ostern Osterfeuer entzündet. Doch warum gibt es Osterfeuer überhaupt? Wir klären auf über die Bedeutung und den Ursprung dieses Brauchs.

Feuer zählt zu den ältesten kulturellen Errungenschaften der Menschheit – es spendet Licht, Wärme und Schutz, ermöglicht das Kochen von Nahrung und steht seit jeher für Leben und Fortschritt. Entsprechend tief verwurzelt ist seine symbolische Bedeutung in vielen Kulturen. Oft wurde das Feuer mit der Sonne gleichgesetzt oder als irdischer Gruß an sie verstanden – als Zeichen für Erneuerung, Reinheit und göttliche Präsenz.

Im Christentum wurde die Symbolik des Feuers übernommen und weiterentwickelt. Es steht für das göttliche Licht, das die Dunkelheit vertreibt – besonders deutlich wird dies in der Liturgie der Osternacht, wenn das Osterfeuer entfacht und die Osterkerze als Zeichen der Auferstehung Christi entzündet wird. Das Feuer wird so zum Sinnbild für Leben, Hoffnung und göttliche Gegenwart.

Osterfeuer-Brauch: Heidnischer Ursprung?

Noch bevor das Osterfeuer seinen festen Platz in der christlichen Liturgie fand, war das Entzünden von Feuern im Frühjahr in vielen Kulturen verbreitet. Solche Frühlingsfeuer galten als symbolischer Akt zur Vertreibung des Winters und zur Begrüßung des neu erwachenden Lebens in der Natur.

Bereits im 8. Jahrhundert berichten historische Quellen von sogenannten Passahfeuern (ignis paschalis), deren genaue Herkunft und Bedeutung auch der kirchlichen Obrigkeit – etwa dem Papst – zunächst unbekannt waren. Der Begriff „Passah“ verweist auf das jüdische Pessachfest, eines der wichtigsten Feste im Judentum, das im Frühjahr gefeiert wird. Auch dort spielt das Feuer eine rituelle Rolle: So werden vor dem Fest gesäuerte Speisen symbolisch verbrannt – ein Akt der Reinigung und Vorbereitung.

Unabhängig davon waren Feuerbräuche im Frühling auch in vielen Regionen Europas tief verwurzelt. Beispiele sind das Biikebrennen in Nordfriesland, das Hutzelfeuer in Hessen und Thüringen, das Burgbrennen in Luxemburg, Belgien und angrenzenden deutschen Regionen, das Funkenfeuer im schwäbisch-alemannischen Raum sowie das Zürcher Sechseläuten. Ihnen allen ist ein gemeinsames Motiv eigen: der Wunsch, den Winter zu vertreiben und dem Frühling den Weg zu bereiten – oft verbunden mit Fruchtbarkeitsritualen und Vorstellungen von Reinigung und Neubeginn.

Osterfeuer: Bedeutung und Ursprung

Die Ursprünge des Osterfeuers lassen sich bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgen. Damals tauchten in Briefen erste Hinweise auf sogenannte Passahfeuer (ignis paschalis) auf – ein Brauch, der der katholischen Kirche zunächst unbekannt war. Der Missionar Bonifatius wandte sich im Jahr 751 in einem Schreiben an Papst Zacharias, um Rat über diesen Brauch einzuholen. Der Papst verurteilte das Osterfeuer als unchristlich und sprach sich für ein Verbot aus. Dennoch konnte sich die Praxis offenbar nicht nur behaupten, sondern wurde im Laufe der Zeit christianisiert und in das österliche Brauchtum integriert.

Heute ist das Osterfeuer fester Bestandteil der liturgischen Feier in der Osternacht von Karsamstag auf Ostersonntag. Vor der Kirche wird ein Feuer entfacht und geweiht, an dem die Osterkerze entzündet wird. In einer feierlichen Prozession wird sie anschließend in die dunkle Kirche getragen – als sichtbares Zeichen für Jesus Christus, "das Licht der Welt".

Die Symbolik des Feuers ist dabei vielschichtig: Es erinnert an die biblische Feuersäule, die das Volk Israel durch die Wüste führte, ebenso wie an die Gegenwart Gottes, die im Alten Testament häufig durch Feuer und Rauch dargestellt wird. Die Flamme der Osterkerze steht in der christlichen Tradition für Auferstehung, Hoffnung und den Sieg des Lichts über die Dunkelheit des Todes. In vielen Gemeinden werden zudem die Überreste der heiligen Öle des Vorjahres im Osterfeuer verbrannt – ein Akt der Erneuerung und Reinigung.

Osterfeuer als Brauchtum

Neben der kirchlichen Feier hat sich das Osterfeuer vielerorts auch als weltliches Brauchtum etabliert. Besonders in Norddeutschland, aber auch in Teilen Süd- und Westdeutschlands, sind große öffentliche Osterfeuer ein fester Bestandteil des Osterwochenendes. Meist werden sie am Karsamstag oder Ostersonntag bei Einbruch der Dunkelheit entfacht. Vereine, Jugendgruppen oder Nachbarschaften sammeln tagelang Holz und Gestrüpp, um meterhohe Feuerstapel zu errichten. Der gemeinschaftliche Charakter dieser Veranstaltungen ist dabei oft ebenso wichtig wie die religiöse Bedeutung.

Für viele Menschen ist das Osterfeuer ein Ort des Zusammenkommens – unabhängig vom persönlichen Glauben. Es markiert den Übergang vom Winter in den Frühling und bietet Gelegenheit, in geselliger Atmosphäre die erwachende Jahreszeit zu begrüßen.

Kritik und moderne Diskussionen

Trotz der langen Tradition geraten Osterfeuer zunehmend in die Kritik. Umweltverbände weisen auf die hohe Feinstaubbelastung hin, die durch große Feuer entsteht. Zudem kann die offene Lagerung der Holzstapel zum Versteck für Wildtiere werden – insbesondere Igel und Vögel sind gefährdet, wenn das Material vor dem Entzünden nicht sorgfältig umgeschichtet wird.

Auch der Ressourcenverbrauch und die klimaschädlichen Emissionen rücken angesichts wachsender ökologischer Sensibilität stärker in den Fokus. In einigen Kommunen gelten mittlerweile strenge Auflagen, etwa zur Größe des Feuers, zur Art des Brennmaterials oder zum Schutz von Flora und Fauna.

Nicht zuletzt wird die zunehmende Eventisierung des Brauchs diskutiert. In manchen Regionen treten musikalische Acts auf oder es werden gastronomische Angebote gemacht, was Kritiker als Entfremdung vom ursprünglichen Sinn des Osterfeuers empfinden.