Begeisterndes Konzert in Leonberg Was Shanghai mit Leonberg und Gerlingen zu tun hat

Begeisterndes Konzert in Leonberg: Was Shanghai mit Leonberg und Gerlingen zu tun hat
1
Chinesisch-deutsche Begegnung: Tian Jiang und Dennis Müller am Steinway-Flügel. Foto: Simon Granville

Der international renommierte Pianist Tian Jiang ist auf den Bühnen der Welt zuhause. Warum er auch gerne im Ländle spielt, hat gute Gründe.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Frage: Was haben die legendäre Carnegie-Hall in New York und die überregional nicht ganz so bekannte Stadthalle in Leonberg miteinander zu tun? Antwort: Alle zwei Jahre gibt sich in Leonberg ein Pianist die Ehre, der zur internationalen Elite zählt und in der überaus renommierten Liste der Steinway-Künstler auftaucht: Tian Jiang aus Shanghai hatte schon vor zwei Jahren das Leonberger Publikum begeistert. Jetzt war er wieder da. Und erneut wurde der Pianist in der vollbesetzten Stadthalle stürmisch gefeiert.

 

Dass ein Künstler, der vor wenigen Wochen auf einer ausgedehnten Asien-Tournee war und in Kürze zu einer Konzertreise in Europa und Amerika aufbricht, ausgerechnet in Leonberg spielt, ist sozusagen eine Familiengeschichte. Vor einigen Jahren lernte Jiang bei einem Konzert in Frankreich eine Deutsche kennen und lieben, seine jetzige Frau. Und die kommt aus Gerlingen.

Tian Jiang mit Connections ins Ländle: In Gerlingen fühlt er sich wohl

Die Liebe war so groß, dass der Künstler seinen Hauptwohnsitz von Manhattan ins Schwäbische verlegte. In seiner Wahlheimat gefällt es ihm so gut, dass er hierzulande immer mal wieder in die Tasten greift, zuletzt anlässlich des 50. Geburtstags der Stadthalle in Gerlingen. Der Chinese mit amerikanischem Pass bedankte sich mit dem Konzert bei der Stadt Gerlingen für die unbürokratische Hilfe bei einer Einreise während der bleiernen Corona-Zeit.

Einmal mehr gefeiert: Dennis Müller und Tian Jiang. Foto: Slotwinski

Doch die Familiengeschichte geht weiter. Tian Jiangs deutsche Frau hat eine Schwester. Die wiederum ist die Lebenspartnerin von Dennis Müller, in unseren Gefilden als „jazzender Pfarrer“ bestens bekannt. Dessen musikalischer Stern ging ausgerechnet während der Pandemie in Leonberg auf. Mit Wohnzimmer-Konzerten bot der Seelsorger der Kirchengemeinde Eltingen einem kleinen Kreis regelmäßig eine musikalische wie spirituelle Auszeit.

Aus den Auftritten im kleinsten Rahmen hat sich mittlerweile eine respektable Musiker-Karriere entwickelt. Sein Pianospiel mit dem spirituell-meditativen Charakter ist längst Müllers Markenzeichen geworden. Der Pfarrer spielt mit überregional renommierten Jazzmusikern zusammen. Und eben auch mit einem Vertreter des klassischen Genres. Durch ihre Frauen lernten sich Tian Jiang und Dennis Müller nicht nur kennen und schätzen, sie entwickelten ein künstlerisches Format: Klassik meets Jazz.

Hochkonzentriert: Tien Jiang in der Leonberger Stadthalle. Foto: Simon Granville

Wie faszinierend diese musikalische Begegnung ist, wurde einmal mehr beim Konzert in der Stadthalle deutlich: Jiang, der als Junge während Maos kommunistischer Kulturrevolution zuhause heimlich üben musste, interpretiert schwierigste Kompositionen von Chopin bis Rachmaninow mit einer brillanten Virtuosität. Auf der anderen Seite führt er das Publikum mit Eigenkompositionen wie „Shanghai Dream“ gemeinsam mit Müller in die musikalische Leichtigkeit seiner Heimat. Dennis Müller wiederum begeistert solo vor allem mit einer intensiven musikalischen Interpretation des Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte“.

Jiang ist jederzeit willkommen

Am Ende spielen sich beide beim Filmklassiker „The Entertainer“ die musikalischen Bälle zu und werden erst nach vier Zugaben von der Bühne gelassen. Also lieber, Tian Jiang: Falls mal wieder zwischen Peking und Paris Zeit für einen Auftritt in Gerlingen oder Leonberg bleibt: gerne in Leonberg – und gerne auch im Duett mit Dennis Müller.

 

