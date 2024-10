Menschen mit Behinderung haben ein Recht, Kinder zu bekommen und Eltern zu sein. Doch wie kann die Elternschaft gut gelingen, wenn Mama oder Papa eine Beeinträchtigung haben? In Stuttgart-Feuerbach findet man darauf eine Antwort.

Viola Volland 09.10.2024 - 10:00 Uhr

Liam ist ein kleiner Entdecker. Etwas breitbeinig, aber stabil läuft er durch die aufgeräumte Wohnung und klatscht in die Hände. Er lacht. Was hat er vor? Die Schubladen im Zimmer sind alle gesichert. Aber am Fenster steht etwas, das für einen Eineinhalbjährigen Spaß verspricht: ein großer Karton mit Plastikpfandflaschen. Schon sitzt Liam auf seinem Windelpopo und greift in den Karton.