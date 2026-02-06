Neun Tage und Nächte hat eine Stuttgarterin in ihrem Auto geschlafen. All die Strapazen hat sie aus Liebe zu Hündin Shanti auf sich genommen. Warum es für sie keine andere Lösung gab.
06.02.2026 - 17:21 Uhr
Divina Lasarevic wirkt gelöst, als sie in der Kaffeerösterei in der Gablenberger Straße im Stuttgarter Osten sitzt. Dabei liegen neun Nächte hinter der 53 Jahre alten Stuttgarterin, in denen Schlaf eher aus kurzen Abschnitten bestand als aus echter Erholung. Neun Tage und Nächte, die sie größtenteils im Auto verbracht hat – freiwillig, mehr oder weniger. Sie tat es für ihren Hund Shanti.