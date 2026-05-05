Es ist ein Bild der Verwüstung: Nach einem Drittliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart II und Rot-Weiss-Essen, das in Großaspach ausgetragen wurde, sind die Stadiontoiletten zerstört.
05.05.2026 - 11:39 Uhr
Am Rande der Drittliga-Partie VfB Stuttgart II gegen Rot-Weiss Essen ist es am Samstag zu unschönen Szenen gekommen. Die Toiletten der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach (Rems-Muss-Kreis), die hauptsächlich von der SG Sonnenhof Großaspach genutzt wird, aber auch für Drittligabegenungen der zweiten Mannschaft des VfB als Kulisse dient, wurde von offenbar von Gäste-Fans komplett verwüstet.