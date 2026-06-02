„Beim Wandern vergessen wir völlig den Alltag – man ist aufs Erleben fixiert“

Universalsport „Beim Wandern vergessen wir den Alltag“
Freizeitspaß und Sport in einem: Wandern kann glücklich machen. Lesen Sie hier, wie es sich auf unser Wohlbefinden auswirkt und wie man Wandermuffel auf den Weg bekommt.
Freizeitspaß und Sport in einem: Wandern kann glücklich machen. Lesen Sie hier, wie es sich auf unser Wohlbefinden auswirkt und wie man Wandermuffel auf den Weg bekommt.
Drei Tage wandern liegen hinter mir. Drei Tage Stille, Ruhe und eine Landschaft, die Meditation für die Augen ist. Der Geist entspannt, der Körper arbeitet, um den Berggipfel zu erreichen und löst regelrecht ein Glücksgefühl aus. Hätte mir früher jemand gesagt, ich würde mal gerne wandern, ich hätte schallend gelacht. Und nun, ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe mich dem Breitensport Wandern angeschlossen und mache es leidenschaftlich gerne. Doch was ist es, das diese Art der Bewegung altersübergreifend so beliebt macht?