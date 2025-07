Wenn es Schnitzel oder Wurst geben soll, greifen manche Kunden inzwischen auch zu einer pflanzlichen Alternative. Kommen solche Angebote bald in den breiten Markt?

red/dpa 22.07.2025 - 15:44 Uhr

Alternativen zu tierischen Lebensmitteln bieten aus Sicht eines Beratungsgremiums beim Bundesagrarministerium ein großes Potenzial für mehr Umweltschutz und eine ausgewogenere Ernährung. Alle Akteure sollten die Chancen konstruktiv nutzen und faire Wettbewerbsbedingungen dafür schaffen, empfiehlt der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz in einem in Berlin vorgestellten Gutachten. Dies ermögliche auch „mehr Auswahl am gemeinsamen Tisch für alle“.