Belarussische Opposition Auf der Haft zurück auf die Bühne
Die Stuttgarter Musikhochschule feiert die Entlassung der Musikerin und Aktivistin Maria Kalesnikava aus der Haft in Belarus mit einem Konzertabend voller Empathie.
Die Stuttgarter Musikhochschule feiert die Entlassung der Musikerin und Aktivistin Maria Kalesnikava aus der Haft in Belarus mit einem Konzertabend voller Empathie.
Erst der Beifall, dann die Kunst. Die Frau, um die sich am Freitagabend im Konzertsaal der Stuttgarter Musikhochschule alles dreht, will nur ein paar Menschen begrüßen, die in der ersten Reihe sitzen. Doch kaum bemerkt das Publikum ihre Anwesenheit, erheben es sich und jubelt. Maria Kalesnikava verneigt sich, und dann formt sie mit ihren Händen das Symbol, das zu ihrem Markenzeichen geworden ist: ein Herz.