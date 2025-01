Im Islam ist das Freitagsgebet das wichtigste der Woche - die Gotteshäuser sind in der Regel gut gefüllt. In Belgien wird ein mutmaßlicher Anschlagsplan auf eine Moschee enthüllt.

In Belgien soll ein rechtsextremer Jugendlicher einen Terroranschlag auf eine Moschee geplant haben. Der Minderjährige wurde festgenommen und in eine geschlossene Jugendschutzeinrichtung eingewiesen, wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft mitteilte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden demnach unter anderem Waffen sichergestellt.

Geplant war der Anschlag nach Angaben der Staatsanwaltschaft für diesen Freitag. Im Islam ist das Gebet am Freitag das bedeutendste der Woche - entsprechend sind Moscheen freitags in der Regel am stärksten besucht. Dem belgischen Justizminister Paul Van Tigchelt zufolge ist der Verdächtige 14 Jahre alt.