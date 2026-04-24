Beliebter Remstäler Töpfermarkt Töpfermarkt in Urbach: Kultveranstaltung rund ums Schloss
Beim Remstäler Töpfermarkt am 25. und 26. April werden Tausende erwartet. Der beliebte Markt bietet Neues – was, das sagt Organisator Hans Winkler.
Beim Remstäler Töpfermarkt am 25. und 26. April werden Tausende erwartet. Der beliebte Markt bietet Neues – was, das sagt Organisator Hans Winkler.
Schauen, stöbern, sich inspirieren lassen von vielfältiger Handwerkskunst, mit Ausstellern direkt ins Gespräch kommen und erfahren, wie die Unikate geschaffen werden. Das ist beim Remstäler Töpfermarkt analog und direkt erlebbar. Das schätzen offenbar viele Gäste. Dass zum Remstäler Töpfermarkt Tausende nach Urbach (Rems-Murr-Kreis) strömen, sind Erfahrungswerte, die nicht nur der Organisator Hans Winkler gesammelt hat. Die Veranstaltung hat sich als eine Marke etabliert, die nicht nur Keramikliebhaber aus der ganzen Region anzieht. „Der Markt hat sich über die vielen Jahre zu einer echten Institution entwickelt“, sagt Hans Winkler. Etwa 16 000 Besucher erwartet er an den beiden Tagen. Zu Coronazeiten wurden die Besucherzahlen mittels Bändel sogar genau gezählt sagt Hans Winkler.