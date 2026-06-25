Schon am ersten Tag bildeten sich kleine Schlangen vor den Verkaufsstellen. Auch verheiratet ist die „Schwarzwald Marie“ beliebt – nicht nur bei Playmobil-Fans.
25.06.2026 - 15:29 Uhr
Die „Schwarzwald Marie“ erweist sich auch verheiratet als Kassenschlager: Das Set aus der Playmobil-Sonderfigur und ihrem Mann Hannes ist mancherorts schon ausverkauft, wie die Baiersbronn Touristik mitteilte. Einige Verkaufsstellen hätten ein limitiertes Kontingent gehabt. „Dort sind die Vorräte bereits erschöpft.“ In allen Touristinformationen in Baiersbronn, in der Playmobil-Ausstellung oder auch im Kinzigtal gebe es noch Exemplare.