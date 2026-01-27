Der Oman ist ein beliebtes Reiseziel - auch für viele Touristen aus Europa. Es gilt als sicheres und ruhiges Urlaubsland. Nun meldet die Polizei dort ein Unglück.

red/dpa 27.01.2026 - 10:10 Uhr

Bei einem Bootsunglück im Oman sind nach Behördenangaben drei französische Touristen ums Leben gekommen. Wie die Polizei im Oman auf X mitteilte, kenterte ein Boot mit einer Gruppe von insgesamt 25 französischen Urlaubern sowie einem Reiseleiter und dem Kapitän an Bord. Zwei weitere Touristen hätten leichte Verletzungen erlitten.