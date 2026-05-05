Die Zulassungsdaten des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigen, welche Hersteller bei den Elektroautos an der Spitze liegen.
05.05.2026 - 13:29 Uhr
Der Markt für reine Elektroautos ist in Deutschland zu Jahresbeginn 2026 deutlich gewachsen. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden von Januar bis März insgesamt 159.630 batterieelektrische Pkw neu zugelassen. Das waren 41,3 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Anteil reiner E-Autos an allen Pkw-Neuzulassungen lag damit bei 22,8 Prozent. Insgesamt wurden im ersten Quartal 699.404 Pkw neu zugelassen.