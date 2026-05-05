Die Zulassungsdaten des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigen, welche Hersteller bei den Elektroautos an der Spitze liegen.

Der Markt für reine Elektroautos ist in Deutschland zu Jahresbeginn 2026 deutlich gewachsen. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden von Januar bis März insgesamt 159.630 batterieelektrische Pkw neu zugelassen. Das waren 41,3 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Anteil reiner E-Autos an allen Pkw-Neuzulassungen lag damit bei 22,8 Prozent. Insgesamt wurden im ersten Quartal 699.404 Pkw neu zugelassen.

VW liegt bei E-Autos an der Spitze Gemessen an den Neuzulassungen nach Marken liegt Volkswagen bei reinen Elektroautos vorn. Die Marke kam im ersten Quartal auf 23.888 BEV-Neuzulassungen. Damit entfielen 18,2 Prozent aller VW-Neuzulassungen auf reine Elektroautos. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ging die Zahl der batterieelektrischen VW-Zulassungen allerdings um 5,9 Prozent zurück.

Auf Platz zwei folgt Skoda mit 17.958 rein elektrischen Pkw. Die Marke legte gegenüber dem ersten Quartal 2025 deutlich zu: Das KBA weist für Skoda bei BEV ein Plus von 94,0 Prozent aus. Den dritten Rang belegt Tesla mit 12.829 Neuzulassungen. Da Tesla ausschließlich batterieelektrische Fahrzeuge anbietet, liegt der BEV-Anteil innerhalb der Marke bei 100 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Tesla-Neuzulassungen um 160,0 Prozent.

Die Top 10 neuzugelassener E-Autos nach Marken

Rang Marke BEV-Neuzulassungen Januar bis März 2026 BEV-Anteil innerhalb der Marke Veränderung zu Q1 2025 1 VW 23.888 18,2 % -5,9 % 2 Skoda 17.958 28,8 % +94,0 % 3 Tesla 12.829 100,0 % +160,0 % 4 Audi 12.462 24,2 % +44,3 % 5 BMW 11.885 20,3 % +15,2 % 6 Mercedes 10.399 17,6 % +46,7 % 7 Seat 7.134 19,1 % -11,5 % 8 Opel 6.938 20,7 % +114,5 % 9 Hyundai 6.423 27,1 % +20,8 % 10 Kia 4.957 34,5 % +54,5 %

Auffällig ist die starke Präsenz deutscher Hersteller in der Spitzengruppe. Neben VW stehen mit Audi, BMW, Mercedes und Opel vier weitere deutsche Marken unter den zehn meistzugelassenen BEV-Marken. Zusammen kommen diese fünf Marken auf 65.572 reine Elektroautos im ersten Quartal.

Gleichzeitig zeigen die Zahlen, dass Importmarken in einzelnen Segmenten stark wachsen. Skoda liegt als stärkste Importmarke auf Rang zwei. Tesla erreicht Rang drei. Knapp außerhalb der Top Ten folgt BYD mit 4.300 reinen Elektroautos und einem Plus von 339,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch Leapmotor legte deutlich zu und kam auf 2.872 BEV-Neuzulassungen, ein Plus von 326,7 Prozent.

Die KBA-Daten zeigen allerdings auch, dass hohe Wachstumsraten nicht immer mit hohen Stückzahlen gleichzusetzen sind. So weist Mazda bei reinen Elektroautos zwar ein Plus von 4.117,4 Prozent aus, kommt absolut aber auf 970 BEV-Neuzulassungen. Im Vorjahresquartal waren es lediglich 23.

Für die Einordnung ist zudem wichtig: Die Statistik bildet Neuzulassungen nach Marken ab, nicht einzelne Fahrzeugmodelle. Sie sagt daher, welche Marken bei batterieelektrischen Pkw in Deutschland am häufigsten neu zugelassen wurden. Neuzulassungen sind außerdem nicht gleichbedeutend mit privaten Käufen; sie umfassen auch gewerbliche Zulassungen.

Unter dem Strich bleibt Volkswagen nach Stückzahlen die stärkste E-Auto-Marke in Deutschland. Das Wachstum kommt jedoch besonders von Marken wie Skoda, Tesla, Opel und BYD. Der Markt für batterieelektrische Pkw wächst damit weiter, verteilt sich aber zunehmend auf mehrere Anbieter.