Benediktiner in Heidelberg Was wird aus den Klöstern im Land?
Welche Zukunft haben Klöster noch angesichts der schwindenden Zahl von Brüdern und Schwestern? In Heidelberg und anderswo im Land setzt man auf kreative Lösungen.
An diesem Morgen treiben Nebelschwaden über dem Neckar. Der Fluss dampft, als hätte jemand einen Kessel darunter angeheizt. Über dem Dunst liegt das Heidelberger Kloster Stift Neuburg auf einem Bergvorsprung in der Wintersonne. Durch einen Torbogen geht es auf das Areal. Der Kies knirscht unter den Schuhen, links befindet sich die Klosterpforte.