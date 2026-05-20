Toni Garrn nutzt die Stuttgarter Porsche-Räume im Dorotheen-Quartier für einen guten Zweck und verkauft dort Kleidungsstücke von Prominenten.
20.05.2026 - 11:03 Uhr
Am vergangenen Samstag ist die Stuttgarter Polizei einer Frau auf die Schliche gekommen, die auf dem Flohmarkt am Feuersee gefälschte Designermode verkauft hat. Wer jetzt – aufgeschreckt von dieser Meldung – beim Kauf von hochwertiger Second-Kleidung auf Nummer sicher gehen will, ist von diesem Donnerstag an im Dorotheen-Quartier an der richtigen Adresse. Dafür stehen zwei Namen: Toni Garrn und Porsche.