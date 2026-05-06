Mit dem Kauf von Balkon- und Topfpflanzen am letzten Mai-Wochenende im Tierheim in Botnang können die Besucher den Tieren ganz direkt helfen.
In einen Gartenmarkt mit unzähligen blühenden Pflänzchen verwandelt sich das Außengelände des Tierheims in Botnang am letzten Mai-Wochenende. Dahinter steckt Karin Gräter, unermüdlich ist sie ehrenamtlich für den Tierschutz aktiv. Einen ganzen Lkw voller Balkon- und Beetpflanzen hat sie als Sachspende für den Benefizverkauf von der Pflanzenzüchterfirma Selecta one Gruppe organisiert. Das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart ist ein weltweit führender Züchter, Produzent und Vermarkter von innovativen Zierpflanzen. Was jetzt auf dem Tierheimgelände zum Verkauf kommt, sind Musterpflanzen: Begonien, Pelargonien, Nelken oder Petunien in ungewöhnlichen Farben und Formen. Bei den Pflanzenzüchtern waren dies die Models für den weltweiten Verkauf.