Der Krieg im Nahen Osten lässt die Spritpreise auch in und um Böblingen stark ansteigen. Wo lässt sich aktuell am günstigsten tanken? Wir haben die Preise in Echtzeit.

Böblingen: Martin Dudenhöffer (dud)

Im Nahen Osten herrscht nach dem Angriff Israels und der Vereinigten Staaten auf den Iran Krieg. Nachdem der Iran die wirtschaftlich wichtige Straße von Hormus geschlossen hat, sind auch die Öltransporte betroffen. Auch für Autofahrer im Kreis Böblingen hat dies Folgen. Diese müssen an der Tankstelle derzeit tief in die Tasche greifen. An vielen Tankstellen liegen die Preise seit Tagen regelmäßig knapp unter, bei oder gar über zwei Euro pro Liter – egal ob Super, Diesel oder E10. Das zeigen Daten der Plattform „Tankerkönig-API / Markttransparenzstelle für Kraftstoffe“, die unserer Zeitung vorliegen.

 

Wie hoch die derzeitigen Preise sind, zeigen wir hier laufend aktualisiert.

Aktuelle Kraftstoffpreise in und um Böblingen

Die folgende Tabelle zeigt die Spritpreise in Böblingen, Sindelfingen, Holzgerlingen, Gärtringen, Hildrizhausen und Ehningen. Einbezogen werden die Preise aller Tankstellen, die gerade geöffnet haben und die in einem Zehn-Kilometer-Umkreis um die Böblinger Innenstadt liegen. Die Daten werden alle 30 Minuten abgerufen, um möglichst aktuelle Preise darzustellen. Die Tabelle ist zum Durchblättern, und man kann nach Kraftstoffart sortieren.

https://datawrapper.dwcdn.net/Xxwq9/49035/

Die in der Tabelle berichteten Daten der Markttransparenzstelle können nur indirekt bezogen werden. In diesem Fall kommen sie über die Datenschnittstelle des Anbieters „Tankerkönig“.