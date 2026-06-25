Berechtigte Zweifel am Urteil: Wird Gewerkschafter Bamdadi doch bald Deutscher?

Im Februar hatte das Verwaltungsgericht (VG) Stuttgart die Einbürgerung des Waiblinger Gewerkschafters Danial Bamdadi wegen angeblicher Unterstützung linksextremistischer Bestrebungen abgelehnt. Der im Iran geborene Bamdadi beschäftigt sich seit Jahren hauptberuflich im Verein zur Bewahrung der Demokratie der Gewerkschaft IG Metall mit Rechtsextremismus in der Gesellschaft und in den Betrieben. Aus Sicht der Ausländerbehörde des Rems-Murr-Kreises und nach Meinung des Stuttgarter Verwaltungsrichters Christoph Wahlicht sei er aber kein guter Deutscher.

Nun kassierte der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg diese Einschätzung zwar noch nicht ein, stellt aber fest, dass erhebliche Zweifel an dem Urteil bestehen. Der VGH hat deshalb die Berufung gegen das Urteil zugelassen und signalisiert, dass die Sache keineswegs so eindeutig ist, wie die erste Instanz gemeint hatte. Dort war die Berufung nach der Klageabweisung Bamdadis im Februar nicht zugelassen worden.

In seinem Beschluss schreibt der 11. Senat, die vom Kläger vorgebrachten Argumente seien geeignet, die Richtigkeit der Entscheidung „ernstlich in Zweifel zu ziehen“. Ein Erfolg der Berufung erscheine „immerhin als möglich“. Damit erhält Bamdadi die Chance auf eine vollständige Neuprüfung seines Falls.

Die Richter verweisen etwa auf Bamdadis Einwand, dass seine Teilnahme an Demonstrationen und Kundgebungen häufig Teil seiner beruflichen Tätigkeit für den Verein zur Bewahrung der Demokratie gewesen sei. Das Verwaltungsgericht war zur Auffassung gelangt, seine Auftritte als Redner bei derlei Veranstaltungen belegten seine Unterstützung linksextremistischer Bestrebungen. Dabei ist das ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit gegen Rechtsextremismus.

VGH nimmt Fall unter die Lupe

Er beobachtet Veranstaltungen unterschiedlicher politischer Spektren und tritt als Referent auf. Genau diesen beruflichen Kontext habe das Verwaltungsgericht nach Auffassung der Klägerseite nicht ausreichend berücksichtigt. Der Verwaltungsgerichtshof misst diesem Einwand nun jedenfalls genügend Gewicht bei, um den Fall selbst unter die Lupe zu nehmen.

Der VGH in Mannheim schaut sich den Fall Bamdadi jetzt ganz genau an. Am Urteil der ersten Instanz hat er Zweifel geäußert. Foto: dpa

Die Bewertung eines Vorfalls aus dem Jahr 2017 könnte Bamdadi nützen: Er hatte argumentiert, dass die betreffende Verurteilung – er soll einen AfD-Stadtrat geohrfeigt haben – inzwischen aus dem Bundeszentralregister gelöscht sei – und deshalb von Gesetzes wegen nicht mehr berücksichtigt werden dürfe. Der VGH hält dies für prüfungswürdig. Vorgeworfen wird ihm auch die Teilnahme an Kundgebungen, bei denen nach Auffassung des Gerichts gewaltorientierte linksextremistische Gruppen eingebunden gewesen seien. Bamdadi bestreitet die Vorwürfe.

Bamdadi, der große Unterstützung von Gewerkschaften, namhaften Politikern und Initiativen gegen Rechtsextremismus erfährt, zeigte sich erleichtert, dass seine Argumente Gehör gefunden haben. Sein Ziel bleibt unverändert: die deutsche Staatsangehörigkeit zu erhalten. Für ihn zeigt der Beschluss, „dass die bisherige Entscheidung nicht so eindeutig ist, wie sie dargestellt wurde. Es gibt offene Fragen und die müssen jetzt sauber geklärt werden“. Bamdadi sagt, sein Engagement sei nicht korrekt eingeordnet worden. Sein Alltag bestehe nicht aus Schlagworten, sondern aus konkreter Arbeit in Betrieben, in der Bildungsarbeit und im Austausch mit vielen Menschen. Das müsse jetzt bewertet werden.

Noch ist der Rechtsstreit allerdings nicht entschieden. Ob Bamdadi am Ende eingebürgert werden muss oder nicht, wird erst im Berufungsverfahren geklärt werden. Der VGH hat die Vorwürfe nicht bestätigt, sondern in seinem Beschluss hervorgehoben, dass sich im Zulassungsverfahren nicht habe klären lassen, ob das Verwaltungsgericht die Klage zu Recht wegen verfassungsfeindlicher Bestrebungen abgewiesen habe. Genau deshalb werde die Sache nun weiter geprüft.

Verfassungsschutz lag total daneben

Der Fall hatte bereits während der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Fragen zur Rolle des Verfassungsschutzes aufgeworfen, auf dessen Hinweise die Ausländerbehörde im Rems-Murr-Kreis sich bei ihrer Einschätzung stützt. Bamdadi und seine Anwälte verwiesen damals etwa auf eine vom Landesamt für Verfassungsschutz dokumentierte Teilnahme an einer eskalierten Demonstration zum 1. Mai 2023 in Stuttgart. Nach Angaben der Klägerseite konnte jedoch nachgewiesen werden, dass sich Bamdadi zu diesem Zeitpunkt als Verantwortlicher einer DGB-Veranstaltung in Schorndorf aufhielt. Gewerkschaften und Unterstützer sahen darin ein Beispiel für die Fehlerhaftigkeit der gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Sie werfen den Behörden vor, legitimes Engagement gegen Rechtsextremismus durch eine Art „Kontaktschuld“ zu problematisieren. Bamdadi weist darauf hin, sich als Redner bei nicht verbotenen Demonstrationen die Zuhörer nicht aussuchen zu können. Die Ausländerbehörde hält eine notwendige Abgrenzung zu gewaltorientierten Gruppen dagegen für möglich.