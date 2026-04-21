Berglauf-Titelkämpfe Feuerbacherin läuft zum deutschen Meistertitel – und hofft auf die große Zugabe
Hanna Gröbers Taktik geht im thüringischen Breitungen auf. Nun wartet sie mit Spannung auf eine Entscheidung des Deutschen Leichtathletik-Verbands.
Hanna Gröbers Taktik geht im thüringischen Breitungen auf. Nun wartet sie mit Spannung auf eine Entscheidung des Deutschen Leichtathletik-Verbands.
Im Ziel brach es aus ihr heraus: „Alles ist so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich bin superhappy.“ Und dafür hatte Hanna Gröber auch wahrlich Anlass. Seit dem Wochenende ist die Leichtathletin aus Feuerbach zum zweiten Mal deutsche Meisterin im Berglauf. Bei den Titelkämpfen im thüringischen Breitungen gewann sie die Frauenkonkurrenz und verwies dabei 42 Konkurrentinnen auf die Plätze – wonach die 29-Jährige nun noch auf eine große Zugabe hoffen kann.