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Beringung in Böblingen Auf Graugänsefang im Stadtgarten

Beringung in Böblingen: Auf Graugänsefang im Stadtgarten
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Ein enger Kreis wird um die flugunfähigen Gänse gebildet, um sie zu fangen. Foto: Käthe Ruess

Seit Jahren beringt Ornithologin Friederike Woog mit ihrem Team Graugänse an Seen. Jetzt wurde im Böblinger Stadtgarten die Gunst der Mauser genutzt.

Die Graugänse an den Seen im Böblinger Stadtgarten stehen unter wissenschaftlicher Beobachtung. Denn die Ornithologin Friederike Woog vom Stuttgarter Naturkundemuseum forscht schon seit mehr als zwei Jahrzehnten zu Verhaltensweisen und Wanderungsbewegungen von Graugänsen in der Region Stuttgart.

 

Einmal im Jahr zieht sie daher mit einem Team von Helfern los, um Graugänse im Stuttgarter Umland zu beringen. Neben dem Max-Eyth-See, den Mineralbäder-Seen, den Ludwigsburger Zugwiesen, Seen in Vaihingen und Leonberg, sind auch die Seen im Böblinger Stadtgarten ein Beringungsrevier.

Den Graugänsen wird der Fluchtweg abgeschnitten

Am Dienstagabend war es wieder so weit: Eine rund zwanzigköpfige Gruppe zieht möglichst unauffällig in Grüppchen vom Bootshaus am Oberen See in Richtung Kongresshalle los, wo eine vielversprechende Graugänsegruppe gesichtet worden ist. Neben dem angestammten Helfer-Team von Friederike Woog, das aus Museumsmitarbeitern, Biologiestudierenden und Mitgliedern der ortsansässigen Nabu-Ortsgruppe besteht, sind auch Ehrenamtler des Veterinärzugs des Landkreises Böblingen sowie weitere interessierte Freiwillige und Mitarbeiter der Stadt dabei.

Noch zu klein, um beringt zu werden, ist dieses Graugansküken. Foto: Käthe Ruess

Zuvor hat Friederike Woog bei einer Trockenübung gezeigt, worauf es beim Gänsefang ankommt. Bei der Annäherung gilt es, rasch eine Menschenkette zwischen den Tieren und dem Wasser zu bilden, um ihnen den Fluchtweg abzuschneiden. Daraus muss ein Kreis formiert werden, der immer enger gezogen wird. Je nach Situation wird zusätzlich schnell ein Maschendrahtzaun von Hand zu Hand weitergegeben.

Der Vogelnachwuchs ist noch nicht flügge

Und warum entkommen die Vögel nicht einfach fliegend aus dem Kreis? Die Wissenschaftlerin, die es auf Familien mit Gösseln zur Beringung abgesehen hat, macht sich dabei einen besonderen Umstand zunutze: Der Vogelnachwuchs kann nämlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht fliegen. Und die Elterntiere befinden sich gerade in der Mauser, haben also ihre Schwungfedern an den Flügeln verloren. Diese müssen erst nachwachsen, bevor sie wieder abheben können.

Mit diesem Wissen wird die erste Gänsegruppe mit Nachwuchs umzingelt. Erfahrene Gänsefänger, die wissen, wie die Vögel gegriffen werden, steigen ins Kreisinnere. Von außen werden Leinensäcke gereicht. In jeden kommt ein Tier. Denn diese sind tatsächlich entspannter, wenn sie weniger sehen.

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Sitzende Helferinnen und Helfern nehmen nun die Gänse so auf den Schoß, dass sie von den Fachleuten in der Gruppe beringt werden können. Neben dem beständigen Ring aus Metall der Vogelwarte bekommen diese auch einen größeren aus Kunststoff mit einer dreistelligen Zahlen-Ziffern-Kombination ans andere Bein. Dieser kann leicht aus der Ferne abgelesen werden. Dadurch können die Tiere, von denen jedes eine eigene ID in einer Datenbank erhält, immer identifiziert werden, egal an welchem See sie sich aufhalten. Neben dem Beringen wird den Vögeln auch noch ein Tropfen Blut zur späteren Geschlechts- und Verwandtschafts- sowie gegebenenfalls auch zur Bestimmung von Krankheitserregern im Labor abgenommen. Bei erwachsenen Tieren werden zudem Körperteile vermessen und der Status der Mauser beurteilt. Nach dem abschließenden Wiegen wird die Familie gemeinsam in Richtung See freigelassen.

Dreimal innerhalb von knapp zwei Stunden ist die Fanggemeinschaft erfolgreich. Dafür gibt es ein großes Lob von Friederike Woog. Rund 30 Tiere gehen durch ihre Hände, über 20 werden erstmals beringt. Nur ein Gössel ist noch zu klein dazu – ihm würden beide geschlossenen Ringe wieder über die Füße rutschen. Auch ein paar Wiederfänge sind dabei, unter anderem ein alter Ganter, den die Ornithologin anhand der Ringnummer auf über 15 Jahre schätzt. Gleich beim ersten Fang bleibt auch eine Nilgans im Kreis. Diese wird ebenso beringt.

Zur Person

Beruflicher Werdegang
Friederike Woog hat von 1987 bis 1992 Biologie an der Universität Stuttgart-Hohenheim studiert. Nach ihrer Promotion über wieder eingebürgerte Hawaiigänse im gleichnamigen US-Bundesstaat ist sie seit 2000 Kuratorin der Vogelsammlung im Naturkundemuseum Stuttgart. Seit 2015 hat sie einen Lehrauftrag am Institut für Zoologie der Universität Hohenheim.

Forschungsschwerpunkte
Seit 2003 forscht sie zu Verhaltensökologie von Graugänsen in der Stadt. Ein Teilbereich der Forschung, der sich mit den Wanderbewegungen der Stuttgarter Graugänse und ihrer möglichen Bedeutung für die Ausbreitung der Vogelgrippe beschäftigt, wird vom baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium gefördert. Zudem beschäftigt sie sich unter anderem mit Amazonenpapageien in Stuttgart, aber auch Regenwaldvögeln auf Madagaskar.

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