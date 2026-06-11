Beringung in Böblingen Auf Graugänsefang im Stadtgarten
Seit Jahren beringt Ornithologin Friederike Woog mit ihrem Team Graugänse an Seen. Jetzt wurde im Böblinger Stadtgarten die Gunst der Mauser genutzt.
Seit Jahren beringt Ornithologin Friederike Woog mit ihrem Team Graugänse an Seen. Jetzt wurde im Böblinger Stadtgarten die Gunst der Mauser genutzt.
Die Graugänse an den Seen im Böblinger Stadtgarten stehen unter wissenschaftlicher Beobachtung. Denn die Ornithologin Friederike Woog vom Stuttgarter Naturkundemuseum forscht schon seit mehr als zwei Jahrzehnten zu Verhaltensweisen und Wanderungsbewegungen von Graugänsen in der Region Stuttgart.