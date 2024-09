Corona grassiert - und betrifft nun auch einen prominenten Politiker. Wirtschaftsminister Habeck muss umplanen.

red/dpa 09.09.2024 - 19:29 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Corona. Er habe am Montagabend einen Test gemacht, nachdem jemand in seinem Umfeld einen positiven Test gehabt habe, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Er wird deshalb zunächst physische Termine absagen. Er hat erste Erkältungssymptome.“