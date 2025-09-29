Die SPD fordert ein Ende der Kriminalisierung von Containern und will stärker gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen. Wegwerfen dürfe nicht günstiger sein als Spenden.
29.09.2025 - 11:45 Uhr
Die SPD dringt auf weitere Schritte gegen Lebensmittelverschwendung etwa durch die Freigabe des sogenannten "Containerns". "Wir können nicht ständig über Versorgungssicherheit diskutieren und gleichzeitig dieser massiven Lebensmittelverschwendung tatenlos zusehen", sagte der Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Esra Limbacher, der "Rheinischen Post" von Montag. "Es darf für Supermärkte nicht länger günstiger sein, Lebensmittel wegzuwerfen, als sie zu spenden."