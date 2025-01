Smashburger sind im Kessel schon lange nichts Neues mehr. Am Samstag hat der beliebte Burgerladen „Goldies“ aus Berlin eine Pop-up Filiale in Stuttgart aufgemacht. Wir sind vorbeigegangen und haben probiert.

Lena Fux / kat 11.01.2025 - 17:04 Uhr

Es gibt einen neuen Food-Hotspot in Stuttgart: Goldies. Den Smashburger-Kultladen aus Berlin gibt es bereits vier Mal in der Hauptstadt und seit letztem Jahr auch in Frankfurt. Am Samstag, den 10. Januar, hat die erste Filiale in der Tübinger Straße – bisher als Pop-up – im Kessel eröffnet.