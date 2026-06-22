Berühmte Stuttgarter Sportler: Zwei Läufer, zusammen fast 2000 Marathons – und keiner denkt ans Aufhören

Die Zahl wirkt zunächst seltsam nichtssagend: 1390 Marathons und Ultraläufe ist der Stuttgarter Klaus Neumann schon gerannt in seinem Leben, bei Michael Weber sind es 460. Ja und? Nur wer selbst schon einmal einen längeren Lauf angegangen ist, kann erahnen, welche Strapazen und Schmerzen sich hinter dieser Ziffer verbergen und welche tatsächlich unglaubliche Leistung dies darstellt. Wenn die Oberschenkel brennen, schreit der ganze Körper irgendwann: Bleib endlich stehen! Das Rezept, wie man es trotzdem bis ins Ziel schafft, formuliert Klaus Neumann so: „Je länger die Strecke, um so mehr ist der Kopf entscheidend.“ Man müsse den Schmerz mental überwinden, bis er aufgibt und verschwindet.