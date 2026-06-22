Berühmte Stuttgarter Sportler: Zwei Läufer, zusammen fast 2000 Marathons – und keiner denkt ans Aufhören

Die Zahl wirkt zunächst seltsam nichtssagend: 1390 Marathons und Ultraläufe ist der Stuttgarter Klaus Neumann schon gerannt in seinem Leben, bei Michael Weber sind es 460. Ja und? Nur wer selbst schon einmal einen längeren Lauf angegangen ist, kann erahnen, welche Strapazen und Schmerzen sich hinter dieser Ziffer verbergen und welche tatsächlich unglaubliche Leistung dies darstellt. Wenn die Oberschenkel brennen, schreit der ganze Körper irgendwann: Bleib endlich stehen! Das Rezept, wie man es trotzdem bis ins Ziel schafft, formuliert Klaus Neumann so: „Je länger die Strecke, um so mehr ist der Kopf entscheidend.“ Man müsse den Schmerz mental überwinden, bis er aufgibt und verschwindet.

Erst am Vortag ist Klaus Neumann aus Südafrika zurückgekehrt - zum 30. Mal hat er dort am 90 Kilometer langen Comrades-Run teilgenommen, dem ältesten und teilnehmerstärksten Ultralauf der Welt. Knapp zwölf Stunden war er unterwegs, und diese Performance wird noch unvorstellbarer, wenn man weiß, dass Neumann Diabetes hat. Eine spezielle Uhr zeigt ihm permanent den Blutzuckerspiegel an, und wenn dieser zu stark sinkt, trinkt Neumann eine kleine Flasche Coca-Cola. Demnächst wird er 74 Jahre alt, und nur 21 der 22.000 Läufer waren älter als er.

Michael Weber ist schon in der Antarktis gelaufen

Auch Michael Weber ist laufverrückt, das darf man sagen, ohne despektierlich zu sein. Er war laufend schon auf allen sieben Kontinenten, also auch in der Antarktis. Wegen angeblich zu schlechten Wetters ließen die Veranstalter die Teilnehmer aber damals nicht von Bord - die Läufer absolvierten den Marathon deshalb auf dem Oberdeck, jede Runde war exakt 106 Meter lang. Marathons in 50 verschiedenen Ländern hat Weber schon gesammelt, darunter auch auf den Osterinseln oder in Kathmandu.

An diesem Montag gehört die Bühne oder besser: die Straße, aber ganz einem dritten Läufer: Zum Gedenken an Werner Sonntag, der an diesem Tag 100 Jahre alt geworden wäre, haben die beiden einen Privat-Marathon in Ostfildern organisiert, an dem nur rund zehn Personen teilnehmen; wegen der Hitze sind sie schon sehr früh am Morgen aufgebrochen. Die 14 Kilometer lange Strecke wird drei Mal umrundet, drei Mal laufen sie dabei am ehemaligen Wohnhaus Sonntags vorbei.

Die Zeit ist für Klaus Neumann schon lange nicht mehr entscheidend: „Es ist doch völlig egal, ob ich als 159. oder 216. ankomme.“ Foto: Christian Charisius/dpa

Nur den Alten und nur den Laufbegeisterten wird Werner Sonntag (1926-2021) noch etwas sagen. Er war ein Pionier des Ultralaufs, er gründete in Stuttgart einen der ersten Lauftreffs in Deutschland, er hob mit anderen den legendären 100-Marathon-Club aus der Taufe (siehe Infobox), und er hat als Redakteur, übrigens lange Zeit angestellt bei der Stuttgarter Zeitung, viele Artikel und Bücher über das Laufen geschrieben. Ein Klassiker ist sein Buch über den 100-Kilometer-Lauf in Biel. Der Titel ist Programm: „Irgendwann musst du nach Biel“.

Für Klaus Neumann und Michael Weber ist Werner Sonntag eine Art Ziehvater und ein großes Vorbild gewesen - längst haben sie ihn aber überholt in der Zahl der Läufe. Mit Rekorden und Superlativen können beide aufwarten, beide könnten abendelang abenteuerliche Geschichten aus aller Welt erzählen. Nur eine sei angerissen: Einmal hat der ehemalige Fluglotse Klaus Neumann drei Marathons in 24 Stunden geschafft. Am Nachmittag lief er in Bad Waldsee, hetzte anschließend mit dem Auto nach Nürnberg, nahm dort an einem Nachtmarathon teil, schlief zwei Stunden, fuhr nach Regensburg und rannte dort am Morgen bei einem Marathon nochmals mit.

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Aber was sagt es eigentlich über einen Menschen, wenn man nur dessen Bestmarken aufzählt? Von Süditalien ans Nordkap gelaufen, 4500 Kilometer. Der Badwater-Lauf durchs Death Valley bei 50 Grad, 217 Kilometer am Stück. Oder der Baikal Ice Marathon über den zugefrorenen Baikalsee mit Chillfaktor minus 32 Grad, lächerliche 42 Kilometer. Aussagekräftig wird es erst, wenn Klaus Neumann betont, dass für ihn nicht die Ergebnisse, sondern die Erlebnisse zählen. Und dass das Laufen ihn als Mensch verändert habe: „Es hat mir Disziplin und Durchsetzungsvermögen geschenkt - das hat mir in vielen Lebenslagen geholfen.“

Das Alter fordert allerdings selbst bei jemanden, der eine solche Zähigkeit wie Klaus Neumann an den Tag legt, seinen Tribut. Auf den Comrades Marathon habe er sich ein halbes Jahr vorbereiten müssen, sagt er, und während er früher einen Marathon in 3:30 Stunden gelaufen sei und anschließend noch Gartenarbeit gemacht habe, müsse er mittlerweile bei Zeiten zwischen fünf und sechs Stunden aufpassen, dass ihn nicht der Besenwagen am Ende der Strecke einholt, und trotzdem sei er platt. Jetzt bedürfe alles der Planung: „So hirnlos wie früher gehe ich nicht mehr an den Start.“

Jeden Tag ein Lauf – seit 17 Jahren

Bei Michael Weber, der früher in der IT gearbeitet hat, ist das Laufleben etwas anders verlaufen. Der heute 67-Jährige hat mit 31 Jahren zu laufen begonnen, weil er übergewichtig war. 20 Jahre lang spurtete er dann durch die ganze Welt. Doch seit 2010 pflegte er zuerst seine Mutter und jetzt eine weitere Person, so dass sein Radius deutlich kleiner geworden ist - in diesem Jahr ist er mangels Zeit erst einen Marathon gelaufen.

Aber bereits vor 17 Jahren hat er begonnen, an den Fünf-Kilometer-Läufen der weltweiten Parkrun-Bewegung teilzunehmen. Seither ist er jeden Tag, also wirklich jeden Tag, mindestens fünf Kilometer gelaufen. Vor kurzem musste er sich einer Operation im Katharinenhospital unterziehen; selbst an diesem Tag hat er seine Runden auf dem Klinikgelände gedreht. Warum er das tut? „Ich will nicht, dass die Serie reißt“, lacht Michael Weber - er halte schließlich den Weltrekord der längsten ununterbrochenen Laufsequenz.

Und Michael Weber hat noch etwas geschafft: Er hat den Marathon nach Stuttgart gebracht. Während die jährlichen Marathons in Berlin, Hamburg oder München riesige Events sind, ist es Stuttgart nie gelungen, einen großen Marathonlauf zu etablieren. Michael Weber bietet einen kleinen Ersatz: Immer am ersten Sonntag im März findet ein Marathon entlang des Neckars mit Start am Max-Eyth-See statt; bis zu 250 Menschen nehmen daran teil.

Die Strecke dieses Neckarufer-Marathons ist im Netz einsehbar: Wer also seinen ersten Marathon unbemerkt von der Öffentlichkeit laufen will, kann dort jederzeit beginnen. Dann wird er auch spüren, wie weit und wie lang der Weg ist zu den 460 oder gar zu den 1390 Läufen von Michael Weber und Klaus Neumann.

Der 100-Marathon-Club

Der Verein

Der 100-Marathon-Club Deutschland mit Sitz in Hamburg hat ungefähr 500 Mitglieder. Voraussetzung für die Aufnahme ist, dass man annähernd 100 Marathons oder Ultraläufe vorweisen kann. Klaus Neumann erzählt, er sei schon angesprochen worden, als er erst 80 Läufe hatte. Michael Weber ist im erweiterten Vorstand des Clubs.

Die Rekordhalter

Auf der weltweiten Marathonliste führt ein Deutscher, der Arzt Christian Hottas (Jahrgang 1956) mit 3386 Läufen (Daten zum 31. Dezember 2025). Schon auf Platz drei kommt die erste Frau, ebenfalls eine Deutsche, nämlich die Ingenieurin Sigrid Eichner (Jahrgang 1940) mit 2245 Läufen. Klaus Neumann steht auf Platz 20, Michael Weber auf Platz 450.