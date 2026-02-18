Die Esslinger Kreisverwaltung will familienfreundlicher Arbeitgeber sein. Im Neubau in den Pulverwiesen werden Kinder von Mitarbeitenden betreut.
18.02.2026 - 14:00 Uhr
Mit dem Zerschneiden eines roten Bandes haben Landrat Marcel Musolf und Kita-Leiterin Daniela Peschke eine Betriebskita im neuen Esslinger Landratsamt in den Pulverwiesen feierlich eröffnet. Seit Beginn dieser Woche werden die ersten Kinder im „Spiel Raum“ betreut. Geöffnet ist die Kita von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 16.30 Uhr.