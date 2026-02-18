Die Esslinger Kreisverwaltung will familienfreundlicher Arbeitgeber sein. Im Neubau in den Pulverwiesen werden Kinder von Mitarbeitenden betreut.

Mit dem Zerschneiden eines roten Bandes haben Landrat Marcel Musolf und Kita-Leiterin Daniela Peschke eine Betriebskita im neuen Esslinger Landratsamt in den Pulverwiesen feierlich eröffnet. Seit Beginn dieser Woche werden die ersten Kinder im „Spiel Raum“ betreut. Geöffnet ist die Kita von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 16.30 Uhr.

„Mit der Kita ermöglichen wir unseren Mitarbeitenden, Familie und Beruf zu vereinbaren und schaffen beste Voraussetzungen für die Rückkehr in den Beruf nach der Eltern- und Erziehungszeit“, betonte Marcel Musolf bei der Besichtigung der Einrichtung, die sich im Erdgeschoss des Neubaus direkt angrenzend zum Merkel’schen Park befindet. Laut dem Landrat erfüllt die Kreisverwaltung damit auch den eigenen Anspruch, ein familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein.

Der Neubau des Esslinger Landratsamtes hat rund 144 Millionen Euro gekostet. Foto: Roberto Bulgrin

In der Betriebskita werden insgesamt 30 Plätze angeboten – zehn Plätze für Kinder unter drei Jahren und 20 Plätze für Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt. Die Plätze stehen in erster Linie Kindern von Mitarbeitenden des Landratsamtes Esslingen, des kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) sowie den Kindern von Landesbediensteten, die beim Landratsamt Esslingen tätig sind, zur Verfügung. Die Elternbeiträge orientieren sich an den Beitragssätzen der Stadt.

Betreiber der Kita ist das Unternehmen „Partou“ mit Sitz in Wuppertal. Es ist mit rund 860 Beschäftigten für fast 70 betriebsnahe und städtische Kinderbetreuungseinrichtungen bundesweit zuständig und setzt dabei auf moderne Montessori-Methoden. Neben der Kita-Leitung sind im „Spiel Raum“ vier Erzieherinnen und eine Hauswirtschaftskraft beschäftigt.