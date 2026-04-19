Berufung nach Freispruch Neue Runde in Prozess um Senioren-Betreuer
Die Chefin einer Vermittlungsfirma wurde vom Vorwurf des Einschleusens von Ausländern freigesprochen. Wusste sie wirklich nichts von den rechtlichen Vorgaben?
Die Chefin einer Vermittlungsfirma wurde vom Vorwurf des Einschleusens von Ausländern freigesprochen. Wusste sie wirklich nichts von den rechtlichen Vorgaben?
Mehr als fünf Jahre ist es inzwischen her, dass Renata F. (51) ins Visier der Justiz geriet. Im Zuge einer bundesweiten Razzia wegen mutmaßlicher Gesetzesverstöße in der Pflegebranche standen Fahnder von Staatsanwaltschaft, Polizei und Zoll damals auch bei ihr vor der Tür. „Gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern“ lautete der Verdacht, dem sie bei F.s Firma Seniocare24 mit Sitz im südpfälzischen Ort Kandel nachgingen, eine halbe Autostunde westlich von Karlsruhe. Stundenlang durchsuchten sie Geschäfts- und Privaträume, am Ende nahmen sie kistenweise Unterlagen mit.