Eine Erhöhung ist beschlossen – momentan läuft die Verdi-Urabstimmung. Doch bis wann kommt die höhere Besoldung für Angestellte und Beamte tatsächlich auf dem Konto an?
20.02.2026 - 08:52 Uhr
Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst können sich 2026 über mehr Gehalt freuen. Nach den Tarifverhandlungen für die Länder vom Februar 2026 steht nun fest, wann und in welchem Umfang die Gehaltserhöhungen umgesetzt werden. Besonders für Baden-Württemberg gibt es wichtige Informationen zur Übertragung auf die Beamtenbesoldung.