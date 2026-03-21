Besser wohnen: Warum 65 Prozent der Deutschen vom Einfamilienhaus träumen

1960 ist ein interessantes Jahr für die noch junge Bundesrepublik Deutschland. John F. Kennedy wird in den USA zum Präsidenten gewählt, ein Politiker, den die deutsche Bevölkerung – besonders die Berliner vor dem Hintergrund des Kalten Krieges – alsbald in ihr Herz schließen wird. Im selben Jahr erfolgt mit dem Treffen zwischen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem israelischen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion eine Annäherung an Israel – 15 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde bei diesem Treffen der Grundstein für die deutsch-israelischen Beziehungen gelegt.