Wer aktuell in Dagersheim mit dem Handy surfen will, hat oft schlechten Empfang. Ein neuer Funkmast soll es richten. Aber die Sache hat einen Haken.
12.06.2026 - 12:32 Uhr
Der Böblinger Teilort Dagersheim braucht dringend eine bessere Mobilfunkversorgung - und die bekommt er nun aller Voraussicht nach auch. Die Telekom will einen neuen Mobilfunkmast neben der B464 im Nordosten von Dagersheim bauen, das OK dafür muss die Stadt Böblingen geben. Der neue Standort soll vor allem den Osten und Nordosten von Dagersheim mit Mobilfunk und mobilen Daten versorgen. Allerdings kommt zunächst nur 4G und nicht der neueste Mobilfunkstandard 5G.