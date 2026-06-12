Wer aktuell in Dagersheim mit dem Handy surfen will, hat oft schlechten Empfang. Ein neuer Funkmast soll es richten. Aber die Sache hat einen Haken.

Der Böblinger Teilort Dagersheim braucht dringend eine bessere Mobilfunkversorgung - und die bekommt er nun aller Voraussicht nach auch. Die Telekom will einen neuen Mobilfunkmast neben der B464 im Nordosten von Dagersheim bauen, das OK dafür muss die Stadt Böblingen geben. Der neue Standort soll vor allem den Osten und Nordosten von Dagersheim mit Mobilfunk und mobilen Daten versorgen. Allerdings kommt zunächst nur 4G und nicht der neueste Mobilfunkstandard 5G.

Bislang gibt es in Dagersheim nur einen Funkmast im Westen des Ortes. „Der Bedarf an mobilen Daten steigt, es besteht Handlungsbedarf“, sagte Nikolina Komljenović von Stadtverwaltung in der Sitzung des Technischen Ausschusses in Böblingen am Mittwochabend. Die Telekom hatte sich laut Sitzungsvorlage im Dezember 2024 an die Stadt gewandt mit einer Suchanfrage für einen neuen Mobilfunkstandort.

Wo der Funkmast in Dagersheim genau hinkommen soll

Beim jetzt favorisierten Platz für den neuen Mast handelt sich um eine Ackerfläche östlich neben der B464, nahe der Brücke, die in Verlängerung der Straße „Im Rübländer“ über die Bundesstraße führt. Das Ingenieurbüro funktechanalyse.de erstellte ein Gutachten und kam laut Sitzungsvorlage zu dem Ergebnis: Dieser Standort biete die beste Kombination aus geringer Belastung und einer stabilen Versorgung.

Anklang findet er offenbar auch in Dagersheim. Laut Ortsvorsteher Hendrik Queck war der Ortschaftsrat geschlossen dafür, den Funkmasten dort zu bauen. Allerdings kam die Frage auf, weshalb der Mobilfunkstandard 4G und nicht 5G eingesetzt wird.

Eigentlich ist 5G die neuere Generation der Mobilfunktechnologie, sie bietet eine noch schnellere Internetverbindung und kann noch größere Datenmengen verarbeiten als 4G. Die Frage, warum nicht 5G kommt, liegt also auf der Hand.

Warum zunächst 4G statt 5G kommt

Für die ursprünglich vorgesehene 5G-Antennentechnik eines bestimmten Herstellers lägen derzeit nicht alle erforderlichen technischen Unterlagen in der notwendigen Form vor, teilt Stadtsprecher Gianluca Biela mit. Die Entscheidung von Verwaltungsseite lautete daher wohl kurz gesagt: ohne entsprechende Daten kein 5G – noch.

Grob in diesem Bereich, auf den Feldern Richtung Daimlerwerk, könnte der Funkmast stehen. Foto: Anke Kumbier

Denn mit der Telekom sei vereinbart worden, den Standort zunächst ohne 5G-Komponente umzusetzen. Eine Nachrüstung mit 5G ist laut Biela aber vorgesehen - sobald die Daten vorliegen oder ein anderer Hersteller zum Zug kommt. Warum überhaupt an einem Hersteller, der die entsprechenden Daten nicht freigibt, festgehalten wird? Die Wahl des Ausrüsters erfolge auf Basis eines Gesamtansatzes aus technischen Anforderungen, Wirtschaftlichkeit, bestehender Netzstruktur und Ausbaugeschwindigkeit, erklärt der Sprecher.

Ein Herstellerwechsel an einzelnen Standorten könne beispielsweise zu höheren Kosten und Verzögerungen führen. Und grundsätzlich gelte: Alle Komponenten, die in Deutschland zum Einsatz kämen, müssten strenge gesetzlichen Sicherheitsvorgaben erfüllen. Das von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten habe sich ausschließlich auf die Immissionen und funktechnischen Leistungen bezogen - und dafür hätten nicht alle Daten zur Verfügung gestanden.

Die Ausschussmitglieder stimmten am Ende geschlossen für den Bau des neuen Mobilfunkmasts. Das letzte Wort hat am 24. Juni der Gemeinderat.