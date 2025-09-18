In welcher Stadt in Deutschland ist das Wohnen für Familien attraktiv? Eine Antwort auf diese Frage gibt ein aktuelles Ranking. Das Ergebnis für Stuttgart ist überraschend.
18.09.2025 - 17:00 Uhr
Dass sich das Familienleben mit dem Arbeitsalltag vereinen lässt, ist für viele Menschen essenziell. Unternehmen in Baden-Württemberg, in denen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese möglichst stressarme Engführung von Beruf und Familie besonders gute Bedingungen vorfinden, werden regelmäßig für ihre Familienfreundlichkeit sogar ausgezeichnet.