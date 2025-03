Fast alle Häuser in Stuttgart verzeichnen ein deutliches Plus, nur dem Kunstmuseum bescherte der Trubel vor der Tür während der Fußball-EM einen kleinen Dämpfer. Und das Haus des Waldes erlebte, was eine Influencerin mit 20 000 Followern auslösen kann.

Heidemarie A. Hechtel 03.03.2025 - 09:00 Uhr

Eindeutiger könnte Stuttgart seinen Ruf als Kulturstadt ersten Ranges nicht belegen: 3 620 798 Millionen Menschen besuchten 2024 die 43 Stuttgarter Museen. Ein Rekord, mehr denn je. Wie kommt’s? Andrea Gehrlach von Stuttgart Marketing hat die Antwort parat: „Stuttgart hat ein fantastisches Jahr 2024 erlebt. Mit 4,6 Millionen Übernachtungen, das war ein Zuwachs von 600 000 oder 14 Prozent.“ Tolle Konzerte, bedeutende Messen und Kongresse und vor allem die Fußball-EM hätten die Stadt zum attraktiven touristischen Ziel gemacht. Klar, dass davon in erster Linie zwei international bekannt Adressen profitieren: Das Mercedes-Benz-Museum fuhr mit 882 422 Besuchern (2023: 800 245) aus 162 Ländern, China, Frankreich und die USA an der Spitze, so viel Publikum ein wie noch nie. Am 12. September wurde der 13-millionste Besucher seit der Eröffnung 2006 begrüßt. Das Porsche-Museum liefert mit 671 934 (535 613) den zweiten Superlativ und hat damit seit 2009 die Summe von 6,5 Millionen Besuchern erreicht. Dass aber selbst das Weinbaumuseum in der Kelter von Uhlbach, Andrea Gehrlachs Domäne, mit 34 000 Kennern und Genießern 5000 mehr als im Vorjahr anzog, erstaunt die Leiterin dann doch.