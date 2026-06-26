Schon wieder in Botnang. Schon wieder ist es ein Opfer über 80, das sich von der bösen Masche falscher Polizisten am Telefon überrumpeln lässt. Und schon wieder ist bei der Übergabe des Bargelds in Höhe von mehreren Zehntausend Euro ein Taxifahrer im Spiel. Ist es ein falscher Taxler - oder ein echter, der ebenso arglos den Auftrag zu einer Kurierfahrt erhalten hat? „Das ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagt Polizeisprecherin Daniela Treude. Ein Blick in die Datensysteme zeigt: Schon in der Vergangenheit waren immer wieder angebliche Taxifahrer im Spiel. Zuletzt auch in Botnang.

Allein in dieser Woche haben die Betrüger in Stuttgart mehr als 200.000 Euro Beute gemacht. Der Fall mit der Taximasche spielte sich bereits am Mittwoch ab - nach dem seit Jahren bekannten und immer noch erfolgreichen Muster. Ein angeblicher Polizist täuschte einem Senior in Botnang vor, dass er auf einer Opferliste von Einbrechern stehe. Durch geschickte Gesprächsführung wurde das Opfer dazu gebracht, sein Bargeld angeblich dadurch in Sicherheit zu bringen, in dem er es einem Taxifahrer als Kurier für die Polizei übergibt.

Schon einmal ein „Taxi“ in Botnang unterwegs

Tatsächlich erschien dann auch ein Fahrzeug - ein weißes Taxi mit Werbeaufschrift. Der Fahrer, ein etwa 50 Jahre alter, 1,60 Meter großer Mann mit kurzen grauen Haaren, übernahm die Beute und fuhr davon. Ganz ähnlich wie am 12. Februar, als ein Senior nach einem Schockanruf gleich zweimal Geld übergab - insgesamt 24.000 Euro. Die zweite Charge holte ein angeblicher oder echter Taxifahrer in der Regerstraße ab. Dieses Taxi soll mehrfarbig gewesen sein, „mutmaßlich ein Toyota“, so die Polizei. Dieser Täter soll 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein, mit schwarzen Haaren und mit schwarzem Bart.

In der Vergangenheit hatten die Anrufbetrüger echte Taxifahrer auch als Chauffeure der Opfer eingesetzt. Mal bestellten die Täter die Taxis selbst, mal wurden die Opfer einfach nur aufgefordert, unbedingt ein Taxi zu nehmen. Die indes arglosen Fahrer brachten etwa im Sommer 2024 in Plieningen und Zuffenhausen zwei Frauen zur Bank, damit diese dort Gold und Geld abholen konnten, und fuhren sie dann wieder nach Hause. Dort fand dann die Übergabe an einen Kurier der Anrufbetrüger statt.

Schaden bei drei Fällen: über 200.000 Euro

Ein Fahrzeug wurde am Mittwoch Nachmittag auch im Stuttgarter Osten erwähnt, mit dem ein Kurier der Betrüger davonfuhr. „In diesem Fall ist aber nichts Genaues über das Fahrzeug bekannt“, sagt Polizeisprecherin Treude. Eine Frau über 80 übergab jedenfalls um 14.20 Uhr in der Bussenstraße Bargeld und Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Unbekannte ist etwa 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat braune Haare, trug eine helle Stoffhose und eine helle Jacke.

Der vorerst jüngste polizeibekannte Fall eines Anrufbetrugs wurde ebenfalls im Stadtbezirk Stuttgart-Ost begangen - und zwar am Donnerstag gegen 16.30 Uhr. Das Opfer über 80 war durch einen Schockanruf eingeschüchtert worden, sollte eine Kaution für einen angeblich durch Angehörige verursachten tödlichen Verkehrsunfall zahlen. Der Kurier erbeutete einen hohen Geldbetrag. Er ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß, sehr korpulent, hat mittellange schwarze Haare, einen Dreitagebart, schwarze Haare, trug eine schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift.

Der Schaden in den drei neuesten Stuttgarter Fällen liegt bei mehr als 200.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei über Telefon 0711/8990-5778 entgegen.