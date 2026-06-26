Eine neue Welle von Schockanrufen rollt über Stuttgart und die Region. Die Betrüger erweitern ihre Taktik und erbeuten in kurzer Zeit Hunderttausende Euro.
26.06.2026 - 11:53 Uhr
Schon wieder in Botnang. Schon wieder ist es ein Opfer über 80, das sich von der bösen Masche falscher Polizisten am Telefon überrumpeln lässt. Und schon wieder ist bei der Übergabe des Bargelds in Höhe von mehreren Zehntausend Euro ein Taxifahrer im Spiel. Ist es ein falscher Taxler - oder ein echter, der ebenso arglos den Auftrag zu einer Kurierfahrt erhalten hat? „Das ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagt Polizeisprecherin Daniela Treude. Ein Blick in die Datensysteme zeigt: Schon in der Vergangenheit waren immer wieder angebliche Taxifahrer im Spiel. Zuletzt auch in Botnang.