Ein maskierter Täter bedroht einen 18-jährigen Mitarbeiter mit einer Pistole und erbeutet Bargeld. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen.
Ein noch unbekannter Täter hat am Samstagabend die Tankstelle in Darmsheim in der Widdumstraße (Landkreis Böblingen) überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Unbekannte gegen 22 Uhr die Tankstelle in dem Sindelfinger Stadtteil und forderte einen 18-jährigen Kassenmitarbeiter auf, ihm Bargeld herauszugeben. Dabei bedrohte er den jungen Mann mit einer Pistole. Als der Mitarbeiter sich zunächst weigerte, die Kasse zu öffnen, feuerte der Täter einen Schuss in Richtung Boden ab. Daraufhin händigte der Mitarbeiter dem Räuber Bargeld in noch unbekannter Höhe aus. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Döffinger Straße.