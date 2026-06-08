Ein maskierter Täter bedroht einen 18-jährigen Mitarbeiter mit einer Pistole und erbeutet Bargeld. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen.

Ein noch unbekannter Täter hat am Samstagabend die Tankstelle in Darmsheim in der Widdumstraße (Landkreis Böblingen) überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Unbekannte gegen 22 Uhr die Tankstelle in dem Sindelfinger Stadtteil und forderte einen 18-jährigen Kassenmitarbeiter auf, ihm Bargeld herauszugeben. Dabei bedrohte er den jungen Mann mit einer Pistole. Als der Mitarbeiter sich zunächst weigerte, die Kasse zu öffnen, feuerte der Täter einen Schuss in Richtung Boden ab. Daraufhin händigte der Mitarbeiter dem Räuber Bargeld in noch unbekannter Höhe aus. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Döffinger Straße.

Alarmierte Polizeistreifen fahndeten umgehend nach dem Flüchtigen. Ein Hubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft. Bislang blieb die Fahndung jedoch ohne Erfolg. Die Polizei vermutet, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusswaffe handelt.

Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug einen weißen Fischerhut mit schwarzen Palmen sowie eine blaue medizinische Maske im Gesicht. Seine Kleidung war schwarz.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0800 / 11 00 225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen.@polizei.bwl.de zu melden.