Um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, setzt die Stadt Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) auf einen finanziellen Anreiz.

Anne Rheingans 07.06.2025 - 10:00 Uhr

Bezahlbarer Wohnraum ist in der Region Stuttgart knapp. Auch in Kornwestheim sind Mietwohnungen gefragt. Um die Situation ein wenig zu entschärfen, können Eigentümer, die ihre Immobilien in der Salamanderstadt neu vermieten, künftig eine Prämie kassieren. Das hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt am Donnerstagabend einstimmig beschlossen.