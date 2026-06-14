Bezirk Enz/Murr TSV 1899 Benningen steigt in die Kreisliga B ab
Die Aufholjagd des A1-Ligisten in der Rückrunde bleibt unbelohnt:Im Relegations-Halbfinale unterliegt er B-Ligist DJK Ludwigsburg mit 0:3 (0:0).
Die Aufholjagd des A1-Ligisten in der Rückrunde bleibt unbelohnt:Im Relegations-Halbfinale unterliegt er B-Ligist DJK Ludwigsburg mit 0:3 (0:0).
Dass der TSV 1899 Benningen in der Kreisliga A1 überhaupt die Relegation erreichte, um den Klassenerhalt erreichen zu können, glich einer kleinen Sensation: Nach der Hinrunde hatte er mit acht Zählern am Tabellenende gestanden. In der Rückrunde kam der TSV auf 23 Punkte – und im letzten Spiel gelang der Sprung in die Relegation.