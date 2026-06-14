Bezirk Enz/Murr: TSV 1899 Benningen steigt in die Kreisliga B ab

Dass der TSV 1899 Benningen in der Kreisliga A1 überhaupt die Relegation erreichte, um den Klassenerhalt erreichen zu können, glich einer kleinen Sensation: Nach der Hinrunde hatte er mit acht Zählern am Tabellenende gestanden. In der Rückrunde kam der TSV auf 23 Punkte – und im letzten Spiel gelang der Sprung in die Relegation.

Doch den Abstieg konnte Benningen nun trotzdem nicht verhindern: Im Halbfinale der Relegation unterlag der TSV am Samstag in Höpfigheim dem B3-Liga-Vizemeister DJK Ludwigsburg mit 0:3 (0:0) – und steht als Absteiger in die Kreisliga B fest. Nach 1974 und 2006 ist es der dritte Abstieg aus der A-Liga in der Vereinsgeschichte.

„Wir haben unsere Form der Rückrunde nicht auf den Platz bekommen“, haderte Trainer Giannicola Bellarosa. In der Tat: Seine Mannschaft kreierte die gesamte Partie über kaum Torchancen, wirkte ungefährlich. Allerdings: Beim Gegner war das lange Zeit nicht anders. So klingt das Ergebnis mit 0:3 deutlich, lange Zeit waren beide Teams allerdings ebenbürtig. Erst in der Schlussphase sorgte die DJK für klare Verhältnisse.

Fans sorgen für ein erstes Highlight

Nahezu ereignislos verlief gar die erste Halbzeit. Benningen begann schwungvoll, spätestens nach einer Viertelstunde war davon aber nichts mehr zu sehen. Die Elf wirkte passiv, Ludwigsburg – das in der B-Liga nur eine von 22 Partien verlor – hatte mehr Ballbesitz und wirkte etwas griffiger. Bis auf einen Schuss aus spitzem Winkel, der am langen Pfosten vorbeistrich (7.), und einem Volleyschuss, der zu hoch angesetzt war (25.), blieb aber auch die DJK harmlos. Benningen traf dann fünf Minuten vor der Pause zur vermeintlichen Führung, doch bevor Julian Hofacker nach Vorlage von Felix Langershausen einnetzte, soll eine Abseitsstellung vorgelegen haben (40.).

So waren es die zahlreichen TSV-Fans, die für das erste Highlight des Abends sorgten: Aufgereiht in einer langen Reihe, tanzten mehrere von ihnen in der Halbzeitpause spontan auf dem Spielfeld zum Schlager „Ich fühl mich Disco“. In der zweiten Hälfte unterstützten sie ihr Team unter anderem mit einem „TSV“-Wechselgesang mit den Benninger Fans auf der anderen Spielfeld-Seite. Auch sonst sorgten sie atmosphärisch und visuell für eine Heimspiel-Stimmung.

Auf den Platz sprang der Funken jedoch nicht über. Es waren die Ludwigsburger, die häufiger in der gegnerischen Hälfte waren und mehr Ballbesitz hatten: Ein Flachschuss ging links vorbei (52.) und bei einem Abschluss flog der Ball drüber (58.). Mit Justin Hill und Sven Kettgen wechselte Giannicola Bellarosa viel Erfahrung ein, doch der TSV tat sich weiterhin schwer

Individuelle Fehler vor Gegentoren

Ein individueller Fehler war es dann, der die DJK auf die Siegerstraße brachte. Im Aufbauspiel wurde der Ball bei einem Querpass vor dem Strafraum dem gegnerischen Stürmer Mail Marinkovic in die Füße gespielt – der ließ sich nicht zweimal bitten und traf aus 18 Metern trocken links unten ins Netz.

In der Folge verlagerte Benningen das Spiel in die Hälfte der Ludwigsburger. Der eingewechselte Lars Brand schoss nach Vorlage von David Heim und behindert von zwei Verteidigern drüber (75.). Und Julian Hofacker zielte bei einem Flachschuss aus 17 Metern zu weit links (81.). Bitter aus Benninger Sicht: Erneut sorgte ein Ballverlust für ein Gegentor: Diesmal legte der profitierende Stürmer den Ball quer, wo Artur Hoffmann zur Stelle war und freistehend einschoss (82.). „Zwei individuelle Fehler waren am Ende ausschlaggebend“, so Bellarosa.

In der Nachspielzeit drängte der TSV auf den Anschluss. Der DJK-Keeper Timo Volz parierte einen Freistoß von Hofacker jedoch sehenswert, und auch bei dessen Kopfball war er zur Stelle. Stattdessen nutzte die DJK einen Konter zum 3:0, bei dem Nick Stöckle nach einem langen Ball in abseitsverdächtiger Position alleinstehend einschob.

„Im ersten Moment tut das heute natürlich weh. Wir können aber stolz sein auf den Weg, mit dem wir die Relegation überhaupt noch erreicht haben“, machte Bellarosa nach Abpfiff deutlich. Er versuchte die Köpfe bei jedem Einzelnen wieder aufzurichten. „Es tut mir leid für die Jungs, aber ich bin mir sicher, dass gerade auch die jungen Spieler daran wachsen werden.“ Die Mission Wiederaufstieg wird ohne ihn als Trainer angegangen. Dass der Vertrag nicht verlängert wird, steht bereits seit mehreren Wochen fest. TSV 1899 Benningen: Fraticelli – Kreutzwiesner (68. Kettgen), M. Heim (83. Wels), Menz, Scherer – Langershausen, Pasmakis (68. Brand), D. Heim, Bräutigam (75. L. de Capua) – Fleischmann (62. Hill), Hofacker.