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  6. Der Kapitän genießt die Abschiedstour

Bezirksliga Enz/Murr Der Kapitän genießt die Abschiedstour

Bezirksliga Enz/Murr: Der Kapitän genießt die Abschiedstour
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Der Kapitän geht zum Saisonende beim FC Marbach von Bord. Foto: Pressefoto Baumann

Philipp Bez beendet im Sommer seine Karriere beim FC Marbach. Neben dem Klassenverbleib will er mit seinem Team noch ein positives Torverhältnis hinbekommen.

Ludwigsburg: Elke Rutschmann (eru)

Klar, dass Philipp Bez im Moment richtig Lust darauf hat, die Kapitänsbinde beim FC Marbach zu tragen, denn sie fühlt sich richtig gut an, die Fußballwelt für den Bezirksligisten. Nach Jahren des Bibberns um den Klassenverbleib und ständigen Trainerwechseln steht die Mannschaft vor dem 29. Spieltag und dem Auftritt bei NK Croatia Bietigheim auf dem sechsten Platz und hat bereits 40 Punkte gesammelt.

 

Die Gründe für den Aufschwung sind für Bez vielschichtig, haben aber vor allem mit den prägenden Trainern in dieser Runde zu tun. „Steffen Leibold hat uns in der Hinserie auf einen guten Weg gebracht und Christos bringt noch einmal neue Impulse herein sowie noch ein Stück mehr Ernsthaftigkeit“, sagt Philipp Bez. Es ist der passende Moment für seine Abschiedstour – im Sommer beendet der 33-Jährige seine Karriere beim FC Marbach.

Bez ist ein Vorbild für die Kollegen

In sieben Spielzeiten hat er das Trikot der Blau-Gelben getragen – dazwischen war er auch drei Jahre beim VfB Neckarrems. „Da hatte ich die Gelegenheit zu sehen, ob ich auch in einer höheren Liga mithalten kann“, sagt Bez. Danach zog es den Mann aus Poppenweiler wieder zurück zum FCM.

Er genießt jetzt die verbleibenden Spiele, will mit seinem Team aber auch das immer noch negative Torverhältnis aufhübschen. „Da haben wir in zwei Wochen wohl Gelegenheit dazu, wenn es gegen den TV Pflugfelden geht“, sagt er. Jetzt wollen die Marbacher aber erst einmal bei Croatia punkten. Auf deren Kunstrasenplatz tat sich der FC in den vergangen Jahren immer schwer. „Für uns wird es Zeit, dass wir da mal gewinnen, wir müssen das Momentum nutzen“, sagt Bez und blickt schmunzelnd auf das 2:2 gegen Pattonville zurück. „Da ist mir – Verzeihung – ein richtiges Kacktor zum Ausgleich gelungen. Wenn du unten drin stehst geht dieser Ball nicht rein.“ Er hätte sich noch mehr gefreut, wenn sich die jüngeren Kollegen sich schon früher belohnt hätten. Jetzt stehen die Zeichen also auf Abschied.

Bez steht jetzt auf einen kleineren Ball

Auch Coach Christos Makrigiannis wird ihn vermissen: „Ich schätze Philipp sowohl als Menschen, wie auch als Sportler sehr. Er ist ein Vorbild für seine Kollegen. Er wird uns definitiv fehlen.“

Philipp Bez wird weiter in Bewegung bleiben und hat sich schon ein neues Hobby mit einem kleineren Ball gesucht: Padel-Ball. Das habe ihn richtig infiziert. Aber wer weiß: „Vielleicht fehlt mir der Fußball dann doch und ich komme noch einmal zurück.“

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