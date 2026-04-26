Bezirksliga Enz/Murr Der Kapitän genießt die Abschiedstour
Philipp Bez beendet im Sommer seine Karriere beim FC Marbach. Neben dem Klassenverbleib will er mit seinem Team noch ein positives Torverhältnis hinbekommen.
Philipp Bez beendet im Sommer seine Karriere beim FC Marbach. Neben dem Klassenverbleib will er mit seinem Team noch ein positives Torverhältnis hinbekommen.
Klar, dass Philipp Bez im Moment richtig Lust darauf hat, die Kapitänsbinde beim FC Marbach zu tragen, denn sie fühlt sich richtig gut an, die Fußballwelt für den Bezirksligisten. Nach Jahren des Bibberns um den Klassenverbleib und ständigen Trainerwechseln steht die Mannschaft vor dem 29. Spieltag und dem Auftritt bei NK Croatia Bietigheim auf dem sechsten Platz und hat bereits 40 Punkte gesammelt.