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  6. Der Marbacher Kapitän verabschiedet sich mit einem Heimsieg

Bezirksliga Enz/Murr Der Marbacher Kapitän verabschiedet sich mit einem Heimsieg

Bezirksliga Enz/Murr: Der Marbacher Kapitän verabschiedet sich mit einem Heimsieg
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Kapitän Philipp Bez feiert mit dem FC Marbach den zweiten Sieg gegen Kornwestheim. Foto: Andreas Essig

Philipp Bez und der FC Marbach entscheiden das Bezirksliga-Duell gegen den SV Kornwestheim wie schon im Hinspiel mit 2:1 (0:0) für sich durch die Tore von Iaciancio und Yalman.

Ludwigsburg: Elke Rutschmann (eru)

Nach ein paar Minuten auf dem Feld habe es sich plötzlich komisch angefühlt, erzählt Philipp Bez. Erst dann wurde es dem langjährigen Kapitän des FC Marbach bewusst, dass es sein letzten Heimspiel für den Fußball-Bezirksligisten ist. „Da war ich schon kurz vor der ein oder anderen Träne“, sagt Phlipp Bez. Um so mehr freute er sich, dass er seinen Abschied mit einem Sieg gegen den SV Kornwestheim begehen durfte. 2;1 (0:0) hatte sein Team den frisch gekürten Pokalsieger geschlagen – schon das Hinspiel in Kornwestheim hatten die Marbacher mit demselben Ergebnis gewonnen. „Der Sieg geht in Ordnung, wir hatten die zwingenderen Chancen, von denen aber nur zwei reingegangen sind“, sagte Bez.

 
Zu selten hatte der SV Kornwestheim einen Zugriff auf die Partie. Foto: Andreas Essig

Auch der scheidende Kapitän selbst hatte in der 65. Minute per Kopf eine Chance vergeben, den Vorsprung auszubauen. Sein Team führte durch einen Treffer von Treffer Von Alessio Iaciancio (60. Minute) mit 1:0. Vor dem Führungstreffer für die Gastgeber hatte der Torschütze und auch Lewin Hauff zwei klare Einschussmöglichkeiten vergeben oder scheiterten am erneut starken Kornwestheimer Keeper Steffen Scheck, der sich laut SVK-Coach Roberto Raimondo als einziger Akteur „Normalform“ präsentierte. Nach einem sehenswerten Solo auf der linken Seite hatte Burak Yalman (80.) den FC dann mit 2:0 in Führung gebracht. Nach einem Strafstoß in der Nachspielzeit verkürzte Stefano Nicolazzo noch auf 1:2.

Nicht nur die Farben in den Haaren haben Spuren hinterlassen

Dem Gegner merkte man das Spiel und auch die Feierlichkeiten nach dem Pokalerfolg an. Nicht nur die grau-blaue Sprühfarbe hatte Spuren in den Haaren bei den Kornwestheimern hinterlassen. Dem Team fehlte ohne Marco Reichert, Nico Schürmann und Gianluca Altobelli der richtige Zugriff auf die Partie. Zudem hatte Coach Roberto Raimondo auch Spieler an die abstiegsbedrohte zweite Mannschaft abgestellt. „So war nicht mehr drin für uns“, sagte Roberto Raimondo, Dennoch blickt sein Team als jetzt Achter auf eine starke Runde zurück.

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Die Marbacher sind sogar Vierter und feierten den heimischen Saisonabschluss im Clubheim nach einer entspannten Spielzeit. „Daran hatte auch mein Vorgänger Steffen Leibold seinen Anteil“, sagte Marbachs Trainer Christos Makrigiannis. Philipp Bez tritt in zwei Wochen dann ein letztes Mal beim TSV Schwieberdingen an. „Das gehen wir nochmals selbstbewusst an“, sagte Bez. Und vielleicht fließt auch dort eine Abschiedsträne. Der SV Kornwestheim hat wegen Pfingsten auch spielfrei und empfängt danach den SV Pattonville zum Derby.

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