Bezirksliga Enz/ Murr Endlich auf Nichtabstiegsplatz: SV Pattonville setzt seinen Flow fort
Die Mannschaft von Coach Francis Pola schlägt im Bezirksliga-Duell den FV Löchgau II mit 3:1 und ist seit fünf Spielen unbesiegt.
Die Mannschaft von Coach Francis Pola schlägt im Bezirksliga-Duell den FV Löchgau II mit 3:1 und ist seit fünf Spielen unbesiegt.
Nach Spielende musste Francis Pola erst einmal Komplimente an seine Mannschaft verteilen „Das lässt sich sehen. Die Jungs machen das gut“, sagte der Coach des Fußball-Bezirksligisten SV Pattonville. Und es gibt auch gute Gründe für die Streicheleinheiten von Seiten des Trainers. Seit fünf Spielen sind die Pattonviller jetzt ungeschlagen – zwei Unentschieden waren dabei und drei Siege. Den letzten Erfolg sammelte die Mannschaft am Sonntagnachmittag beim 3:1 ((2:0)-Erfolg bei FV Löchgau II. Durch die drei Punkte steht der FVP jetzt seit langem auf Rang zwölf auf gesicherten Terrain und baut den Abstand auf die Löchgauer, die auf einem Abstiegsplatz stehen, auf sechs Punkte aus.